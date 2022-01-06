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Nazım’da "İsimsiz" konser

Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde kurulan İsimsiz Orkestra 9 Ocak Pazar günü saat 19.30’da bir konser verecek

Nazım’da "İsimsiz" konser
Semra ÇELEBİ

Özgür Ulusoy ve Ulaş Özer öncülüğünde kurulan 2018 yılında kurulan İsimsiz Orkestra, yaylı ve nefesli sazların yanı sıra elektrik sazları da bünyesinde barındırıyor. Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını Kadıköy NHKM’de sürdüren orkestra, şimdiye kadar yüz kadar şarkı ve eseri icra etti.

İsimsiz Orkestra hem klasik hem de popüler müzik düzenlemelerinden oluşan geniş bir müzikal yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Popüler parçaların icrası için gereken orkestral düzenlemeleri de yine kendi bünyesindeki orkestra elemanları tarafından yapılıyor.

Etiketler; #nazım hikmet kültür merkezi #isimsiz orkestra
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