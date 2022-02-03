Nazım’da film gösterimi

NHKM Kadıköy bünyesinde devam etmekte olan “Devrim Çağı'nda Edebiyat: 1789 - 1848 arası Teslimiyet ve Mücadele” atölyesi için gerçekleştirilecek olan film gösterim serileri “Varennes Gecesi” filmiyle açılıyor.

Özgün adı La Nuit de Varennes olan Varennes Gecesi, 1982 Fransa - İtalya ortak yapımı bir dönem filmi. Haziran 1791 'de Casanova ve Thomas Paine'in de aralarında bulunduğu bir grup yolcunun, Fransa'dan ve devrimcilerden kaçmakta olan Kral 16. Louis ve ailesi ile Varennes şehrinde karşılaşmasını anlatan film 5 Şubat Cumartesi 17.00’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde.