Haftalık Bağımsız Gazete 03 Şubat 2022
Gündem
“Hiç yer yok”
“Hiç yer yok”
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Joseph Roth
Joseph Roth
Yaşam
Belediyeden yarıyıl şenliği
Belediyeden yarıyıl şenliği
Kültür Sanat
Sokak galerisi; İnsargi
Sokak galerisi; İnsargi

Nazım’da film gösterimi

NHKM Kadıköy bünyesinde devam etmekte olan “Devrim Çağı'nda Edebiyat: 1789 - 1848 arası Teslimiyet ve Mücadele” atölyesi için gerçekleştirilecek olan film gösterim serileri “Varennes Gecesi” filmiyle açılıyor. 

Nazım’da film gösterimi
GazeteKadıköy

Özgün adı La Nuit de Varennes olan Varennes Gecesi, 1982 Fransa - İtalya ortak yapımı bir dönem filmi. Haziran 1791 'de Casanova ve Thomas Paine'in de aralarında bulunduğu bir grup yolcunun, Fransa'dan ve devrimcilerden kaçmakta olan Kral 16. Louis ve ailesi ile Varennes şehrinde karşılaşmasını anlatan film 5 Şubat Cumartesi 17.00’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.