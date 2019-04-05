Performans sanatçısı Ayça Ceylan, “Nasıl bir şey bu performans sanatı?” atölyesi ile beden-zihin ve algı arasında iletişim kurmayı deneyecek

Performans sanatçısı ve koreograf Ayça Ceylan dans, psikoloji ve teknoloji gibi disiplinleri birarada kullanarak insan bedenindeki algılama süreçleri hakkında deneyler yapıyor. 6-7-13 ve 14 Nisan tarihleri arasında Circuit İstanbul’da düzenleyeceği atölyelerle katılımcılar, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Atölye katılımcıları atölyede geliştirdikleri performans projeleri için Ayça Ceylan'dan 3 ay sürecek bir danışmanlık hizmeti alacaklar.

Atölyeler en az 3, en fazla 15 kişi ile yapılacak. Tam katılım gerekiyor. Daha önceden performans sanatları deneyimi ise şart değil. Atölye sürecinde taslak haline gelen projeler atölyenin son günü izleyici-izlenilen ilişkisinin organik bir şekilde deneyimlenebilmesi içim izleyiciyle paylaşılacak.

Kayıt ve bilgi için ayca.cyln@gmail.com