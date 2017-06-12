Haftalık Bağımsız Gazete 13 Haziran 2017
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Müzisyenseniz riskli gruptasınız!

Müzisyen ve sahne sanatçılarının yaşadıkları sağlık sorunlarına karşı özel bir rehabilitasyon programı uygulanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar Türkiye’de farkında olunmayan bu eksikliğe dikkat çekiyor.

Müzisyenseniz riskli gruptasınız!
Gökçe UYGUN

Müzisyenler ve sahne sanatçıları meslek hayatları boyunca pek çok hastalık ve rahatsızlıkla mücadele ediyorlar. Kariyerlerini oldukça etkileyen bu rahatsızlıklara karşı uygulanması gereken müzisyen ve sahne sanatçıları rehabilitasyonu Türkiye’de üzerinde durulmayan fakat oldukça önemli bir konu.

Türkiye’de sanatçı rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapan tek uzman olan Fonksiyon Manuel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzman Dr. Erinç Karacehennem Sabuncu, “ Her durum sanatçının kendisine özeldir. Örneğin omuz problemi yaşayan bir keman sanatçısına, herhangi bir omuz rahatsızlığı olan kişiye uygulanan tedavi uygulanmamalı. Kişinin vücut yapısına, vücudu kullanma ve çalıştırma alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterir ve müzisyen ve sanatçıların rehabilitasyon programları onlara özel olmalıdır” diyor. Türkiye’de müzisyen ve sahne sanatçısı ile çalışan Sabuncu haftalarca mesleğine ara verme ve dinlenme şansı olmayan müzisyenlere ve sahne sanatçılarına doğru ve özel tedavi yöntemleri uygulanarak kısa sürede olumlu sonuç alınabileceğinin altını çizdi.

Enstrüman müzisyenleri, kas iskelet problemleri açısından risk grubu olduğunu anlatan Karacehennem, ‘’ Enstrüman çalarken doğru olmayan postür, ergonomik olmayan çalışma teknikleri, fazla kuvvet harcama, çok yüklenme ve yetersiz istirahat nedeniyle problemler gelişir.  Bu problemler zamanında, uygun şekilde tadavi edilmez ise artistik ve profesyonel olarak kısıtlayıcı hatta kariyer bitirici ağrılara neden olur. Tedavide öncelik her zaman sakatlanma ve yüklenmeden korunmayı içerir. Kişiye özel uygulanacak tedavi ile sonuç almak mümkündür” diye konuştu

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