Müzikli uğurlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), günün yorgunluğunu henüz yoldayken atabilsinler diye İstanbulluları evlerine müzikle uğurluyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığı şehre yeni bir ses, şehrin sakinlerine yeni bir soluk kazandırmak için “İyi Akşamlar İstanbul!” projesini hayata geçiriyor. Müziğin İstanbul’un özel kimliği haline getirilmesi ve sanata olan ilginin artması hedeflenen proje kapsamındada, metro istasyonları ve Şehir Hatları vapurlarında küçük konser alanları oluşturuldu. Bu alanlarda, profesyonel müzik grupları haftanın 7 günü saat 16.00 – 19.00 arası İstanbullulara canlı performanslarıyla eşlik ediyor. Gruplar cazdan Klasik Türk Müziği’ne, dünya müziğinden Türk Halk Müziğine, Klasik Batı Müziği’nden pop müziğe geniş bir repertuvarla sahne alıyor.

Bu kapsamda Taksim, Yenikapı, Vezneciler, Levent, İTÜ, Hacıosman, Aksaray, Kirazlı, Ataköy Şirinevler, Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Ünalan, Kozyatağı, Bostancı, Pendik, Tavşantepe, Üsküdar, Altunizade, Ümraniye, Yamanevler ve Çekmeköy olmak üzere 21 metro istasyonunda; Şehir Hatları vapurlarında ise Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Beşiktaş, Kadıköy – Karaköy ve Üsküdar – Eminönü hatlarında konserler devam ediyor.

“İyi Akşamlar İstanbul!” Nisan ayı sonuna kadar İstanbulluları evlerine uğurlamaya devam edecek. Kış mevsimi sebebiyle kapalı alanlarda başlayan bu konserler, baharda havaların ısınmasıyla birlikte meydanlara taşınacak. Böylece müziğin daha çok İstanbullu ve ziyaretçiye ulaşması amaçlanıyor.