Müzik ödemeleri sosyal medyada

Enstrüman satışı, online konser ve online ders ödemeleri sosyal medyadan alınabiliyor

Tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 salgını sebebiyle sosyal mesafenin öneminin artmasıyla birlikte ödemede de temasın ortadan kaldıran finans teknolojileri öne çıktı. Özellikle bu dönemde öne çıkan e-ticaret ve online eğitimde de temassız ödemeler ilgi görüyor. Tüm dijital platformlarda güvenli satış yapmaya olanak tanıyan ve gerçek temassız ödeme deneyimi sunan iyzico Link Yöntemi, müzik dünyasına da önemli katkı sağlıyor. Sosyal medya üzerinden enstrüman satanlar, konser verenler veya müzikle ilgili konularda ders verenler ödemelerini iyzico Link Yöntemi’ni kullanarak hızlı, kolay ve güvenli biçimde alabiliyor.

Yerel ekonominin dijitalleşmesi için yenilikçi finansal çözümler üreten yerli fintek şirketi iyzico’nun Link çözümü ile offline iş sahipleri de sosyal mesafeyi koruyarak ödemelerini saniyeler içinde alabiliyor. Enstrüman satmak isteyenler, fiyat bilgisiyle görseli yükleyip oluşturacakları linki SMS, e-posta ve WhatsApp gibi dijital iletişim araçlarıyla ya da Instagram, Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya kanalları üzerinden paylaşarak ödeme alabiliyor.