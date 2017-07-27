Müzik Köyü’ne davet

Doğanın müziğine kulak vermek isteyen bütün müzikseverlerin katılabileceği Müzik Köyü Fethiye 2017 yaz dönemi programı açıklandı.

Müzik Köyü bu yıl, 6 – 11 Ağustos ve 13-18 Ağustos tarihlerinde, iki periyot şeklinde Anadolu’nun yanı sıra, gerçekleştirilecek. Anadolu’dan ve İran, Yunanistan ve İspanya’dan birçok müzisyen ve müzikseverin bir araya geleceği Müzik Köyü 2017 programları çerçevesinde; atölye, seminer, söyleşi ve konserler düzenlenecek.

Kaybolan ezgilerin peşinde

Ünlü müzisyen Bela Bartok’un "Topraktan kopuk olan her müzik ölmeye mahkumdur" sözünün izinde, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki köylere, dağlara giderek kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerinin peşinde koşan Müzik Köyü ekibi, ilk olarak 2015 Ağustos’unda tamamen kendi imkânlarıyla Müzik Köyü Projesi’ni hayata geçirmişti. Daha önce yaptıkları müzik araştırmaları ve derlemelerden yola çıkan proje ekibi, edindikleri izlenimleri ve derlemelerde, saha çalışmalarında tanıştıkları, türünün az bulunan örneği olan yerel çalgıcılarla, profesyonel müzisyen ve akademisyenleri 2015 Ağustos ayında, Türkiye ve Dünya’nın 7 farklı ülkesinden gelen katılımcılarla buluşturmuştu. Sadece müzik değil, müziğin felsefesi ve yaşam tarzı üzerine farklı bir yaşam kurmayı amaçlayan Müzik Köyü Ekibi, 2016 Yaz döneminde ise bütün zorluklara rağmen 3 haftalık bir programda, Anadolu’nun dört bir yanından ve İran, Yunanistan, İsrail, İspanya’sıyla toplam 50 sanatçıdan oluşan bir program açıklamış idi. Ancak Türkiye'deki yaşanan olaylar nedeniyle program iptal edilmek zorunda kaldı ve yapılamadı.

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