Haftalık Bağımsız Gazete 06 Ağustos 2021
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Müzik Kalamış’tan yükseliyor

Yurdun dört bir yanını saran yangınlar nedeniyle bazı konserler ve etkinlikler iptal edilse de Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Festivali devam ediyor.

Müzik Kalamış’tan yükseliyor
Semra ÇELEBİ

Bu kapsamda önümüzdeki hafta dört özel konser Kadıköylüleri bekliyor.

9 Ağustos’ta Harun Tekin ve Koray Candemir’i bir araya getiren “Şakalı Akustik” konseri olacak. Yılların rock grupları Mor ve Ötesi’nin solisti Tekin’i ve Kargo’nun solisti Candemir’i buluşturan konser şimdiden merak konusu.

10 Ağustos’ta ise son yılların sevilen isimlerinden Can Kazaz, Kalamış’ta müzik severlerle buluşacak. Kazaz, “Sürsün Bahar”, “Kızılgerdan” gibi çok tutulan şarkılarını seslendirecek.

Festivalin 12 Ağustos programında Gaye Su Akyol var. Akyol farklı tarzıyla seslendirdiği şarkılarla sahilde müzik rüzgârı estirecek.

13 Ağustos’ta ise 1996'da Levent Akman, Murat Ertel ve Emre Onel tarafından kurulmuş olan müzik grubu Baba Zula’nın konseri olacak. Geleneksel müzik aletleriyle halk müziği ve elektronik müziği harmanlayan grubun konseri de ses getireceğe benziyor.

Sadece 1 TL olan konserlerin biletleri mobilet.com’dan edinilebilir.

Etiketler; #kalamış festivali #Kadıköy Belediyesi
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