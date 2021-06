Müzik Festivali ilk kez açık havada

İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek. Festival, teması, repertuvarı ve yan etkinlikleriyle, “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna müziğin diliyle yanıt arayacak.

Bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurt dışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak olan festival kapsamında düzenlenecek 21 konserde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve Casal Quartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Hatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim dinlenebilecek.

Festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleri altında düzenlenecek.

ÜCRETSİZ HAFTA SONU KONSERLERİ

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz haftasonu konserlerine tüm İstanbullular davetli olacak. Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan “Konsere Doğru” söyleşileri bu yıl da devam ediyor. Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast olarak da dinlenebilecek.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT

49. İstanbul Müzik Festivali’nin basın toplantısı 15 Haziran Salı sabahı çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Pandeminin etkisi altında geçen son bir buçuk senede sanatın, sanatçının hayatımızdaki önemini hepimiz bir kez daha anladık. Bu dönemde, gelir kaynaklarını yitiren birçok sanatçı, topluluk ve sanat kurumu büyük zorluklar yaşadı. Artık pandeminin sanat dünyasındaki olumsuz etkilerini hep birlikte iyileştireceğimiz, yaşamı kültür ve sanatla yeniden yeşerteceğimiz bir döneme giriyoruz. Aşı çalışmaları hızla ilerlerken, kültür ve sanatın lüks değil bir ihtiyaç olduğundan yola çıkarak normalleşme için öncelik verilen alanlar arasına alınacağını, kültür faaliyetlerinin bu süreçte yapılan planlara dâhil edileceğini umuyoruz. Artık hepimiz sanatla buluşmak, konserlerde, tiyatro oyunlarında, sergilerde biraraya gelebilmek için sabırsızlanıyoruz. Konser salonları, kültür merkezleri, kültür-sanat etkinlikleri ve festivaller hakkında da en kısa zamanda olumlu açıklamalar yapılacağını ümit ediyor ve seyircilerimizle açık alanlardaki konserlerimizde buluşmayı heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Toplantıda festivalin programını açıklayan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, “49. yılında İstanbul Müzik Festivali, birlik ve dayanışma ile kurulacak yeni bir gelecek için umut içeren bir çağrıda bulunarak ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ diyor. Tamamen açık havada, doğada olacağımız festivalde temamızla, seslendirilecek eserlerle ve yan etkinliklerimizle, ‘Müzik ve sanatla birbirimize, gelecek nesillere, doğaya ve tüm evrene saygı duymanın gerekliliğini nasıl ifade ederiz? Küresel salgınla değişen hayatlarımızı kültür ve sanat ile nasıl güçlendiririz? Bunca zarar verdiğimiz dünyayı, doğayı iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız?’ gibi bazı temel sorular üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org