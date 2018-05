Müziğin rotasında Avrupa…

Yaz geldi, tatil planları özellikle de yurt dışı rotaları belirlenmeye başladı. Ama tabi hem ülke görmek hem de o ülkenin festivallerine katılıp unutulmaz anılar biriktirmek isteyen Kadıköylü sayısı az değildir diye tahmin ediyoruz. Tam da bu sebeple tatil programını hala yapmamış olanlar ve müzik festivallerine göre rota belirmek isteyenler için birkaç önerimiz var. İşte yıllar sonra bile unutamayacağınız anılar bırakacak olan Avrupa’da dikkat çeken festivaller...

Primavera Sound (30 Mayıs-3 Haziran)

İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşen festival bu sene A$AP Rocky, Arctic Monkeys, Beach House, Björk, Bella and Sebastian, Charlotte Gainsbourg, CHVRCHES, Fever Ray, Grizzly Bear, HAIM, Jane Birkin sings Birkin Gainsbourg Symphonic, Lykke Li, Lorde, The National, Nick Cave And The Bad Seeds, The War On Drugs gibi önemli müzisyenleri ağırlıyor. Primavera aynı zamanda şehirle iç içe bir festival. Dünyanın birçok ülkesinden gelen müzikseverler sahneler arası dolaşırken günü müzikle aydınlatıyor.

Roskilde Festival (30 Haziran-7 Temmuz)

Danimarka’nın ufak bir kasabası Haziran ayının sonlarına doğru hareketlenip dünyadan birçok ziyaretçinin konakladığı bir yer haline geliyor. Eminem, Bruno Mars, Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Massive Attack, Dua Lipa, Charlotte Gainsbourg, Fever Ray, Interpol, St. Vincent gibi isimler zaten bu festivale gitmek için yeterince motive değil mi? Kamp seçeneği de sunan festival, aynı zamanda sanatsal etkinliklerle katılımcılarına her an dolu dolu bir program sunuyor.

Rock Werchter (8-9 Temmuz)

Belçika’nın Werchter kasabasında gerçekleşen Rock Werchter, Alice In Chains, Arctic Monkeys, CHVRCHES, Franz Ferdinand, Gorillaz, Jack White, Marshmello, MGMT, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, The Vaccines gibi isimleri ağırlayacak. Festival, türler arası dengesi ile de kendine hayran bırakıyor. İster kamplı isterseniz kasabada yer alan otellerde kalabilirsiniz.

Nos Alive (12-14 Temmuz)

Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleşen Nos Alive’ın programı oldukça kuvvetli. Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, The National, Two Door Cinema Club, Rag ‘N’ Bone Man, Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand, Alice in Chains gibi isimler festivalin çeşitlilikle dolu farkını da ortaya koyuyor. İlham bırakıcı şehir Lizbon’u da görme şansını es geçmemek için bu festivali planlarınız arasına koyabilirsiniz.

Sziget Festival (8-15 Ağustos)

Macaristan’ın Budapeşte kentinde gerçekleşen Sziget, Türklerin de yoğun bir katılımda olduğu festivallerden. Euro geçmeyen nadir Avrupa şehirlerinden birinde gerekirse kamplı kalıp günlerce müzik ile ile iç içe kalacağınız bu festivalde de Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, The War on Drugs, Nick Murphy fka Chet Faker, Gogol Bordello, King Gizzard & The Lizard gibi onlarca sanatçı sahnede olacak. Aynı zamanda ülkemizden Ezhel ve Baba Zula da bu dünyaca ünlü festivalde hayranları ile bir araya gelecek.