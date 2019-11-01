Müziğin limanlarını bağlayan festival

3 günlük festival “Sound Ports İstanbul”, Kasım’da Kadıköy’de 20’yi aşkın müzisyen ve grubu ağırlayacak

2016 yılından bu yana bağımsız müzik seçkisiyle küresel sesleri, müzikal sınır geçişlerini ve yaratıcı düşünceyi şehrin festivali olarak kutlayan Sound Ports İstanbul, 8-9-10 Kasım’da yapılacak. Müzik aracılığıyla kültürel çeşitliliğe vurgu yapmayı hedefleyen festival, 4. yılında Kadıköy’de çeşitli mekanlara yayılarak “Kozmik Birliktelik” temasıyla gerçekleşecek. Sahnesi’nde yerini alacak.

20’yi aşkın müzisyen ve grup

“Kendine Has”ın desteğiyle; yeniyi, farklıyı, yerliyi ve yabancıyı birleştiren programda şu sanatçılar yer alacak; Tel Aviv’in indie sahnesinde caz köşesini tutan grup Tigris; avangard tarzı ve politik sözleriyle dikkat çeken şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Noga Erez; Kadıköy’ü reggae ve dub’ın bas titreşimleriyle saran Simba Roots’un yanında Fransız MC Dusty Wata’yı alacakları proje Simba Roots ft. Dusty Wata; Arap oryantalizmini modernize eden Suriyeli grup Mood Band; Birleşik Krallık üzerinden dünyaya yayılan birçok festivalin organizatörü DJ Stephen Budd; özel projelerini ilk defa Sound Ports kapsamında sahneye taşıyacak, farklı janr’ları ritmlerinde buluşturan grup Adamlar; elektro saz, gitar, darbuka ve zille harmanladığı müziğiyle Anadolu’ya deneysel bir hava getiren Elektro Hafız; plak koleksiyoneri ve ses avcısı Kornelia’nın farklı coğrafyalarda kaybolmuş kadın müzisyenleri keşfettiği müzik projesi Ladies On Records; ismine Boiler Room, NTS Radio ve Worldwide FM’den aşina olduğumuz global ses Debora Ipekel; “elektronik müziğin sınırlarında gezen İz; Avrupa’nın yer altı sahnelerine kadar yaydığı özel müzik atmosferiyle Eylül Deniz; canlı kayıtları beat’lerine taşıyarak caz, neo-soul ve hip-hop’ı buluşturan 3pillie; Viyana merkezinden ses-sanat projelerini sıra dışı materyallerle tamamlayan Matthias Meinharter; turntable’da ses tasarımcısı Ignaz Schick’in ritmde Volkan Ergen’le buluşacağı performans Ignaz Schick ft. Volkan Erden; Dolapdere’nin klarnet virtüözü Cüneyt Sepetçi; Afrika ve Jamaika tınılarını elektronik ve dub ritmleriyle sentezleyen Alphadub ve Berlin’den gelen 70’ler funk’ına Arabik filtre Habibi Funk…Konserler Moda Sahnesi, Arkaoda, Dunia, KadıköySahne’de yapılacak.

İSRAİL, FRANSA, TÜRKİYE…

Gülbaba Müzik ve Atamert Productions tarafından düzenlenen festivalin kurucularından Serhan Lokman, “Bu, uluslararası müzik dünyasından arkadaşlarımız ile düzenlediğimiz bir festival. İlk sene Tel Aviv’den müzik profesyonelleri de kendi şehirlerinde bu festivali yaptılar. Festival daha sonra Fransa’nın Marsilya şehrinde de yapıldı. Önümüzdeki yıllarda ise Berlin (Almanya) ve Amsterdam’da (Hollanda) da yapmayı konuşuyoruz. Gent (Belçika) ve Tokyo’dan (Japonya) da ilgi var. Fakat geldiğimiz noktada en sürekliliği ve zengin içeriği olan şehir İstanbul oldu. Festivalimizi İstanbul’da büyütüyoruz” diyor. Lokman, festivalin her sene bir teması olduğunu vurgulayarak, “İlk sene ‘Bağlantılı Şehirler’, ikince sene ‘İçsel Yolculuk’, geçtiğimiz sene ‘Birbirini Güçlendirmek’ idi. Her sene içinde olduğumuz ve etkilendiğimiz durumların bir ihtiyacı olarak tema kendiliğinden belirlendi. Bu yılki tema ‘Kozmik Birliktelik’ için günümüz modern sıkıntılarından daha da ileride, daha büyük ve temel bir varoluşta buluşmamız gerektiği fikrinden yola çıkıldı” diye konuşuyor.

BAĞIMSIZ MÜZİK SAHNESİNİN YÜKSELENLERİ…

Bağımsız müzik sahnesinin son dönemde çıkış yapan isimlerini yakalamaya çalıştıklarını vurgulayan Lokman, programın nasıl belirlendiğini, sahne alacak isimler seçilirken hangi kriterleri göz önüne aldıklarını da şöyle açıklıyor; “Müzikal kriterlerden en önemlisi, katılacak grupların müzikal ifadelerinin olmasıydı. Bilet satış rakamlarına göre değil ama festival kapsamında yeni bir performans sergileyecek ya da İstanbul’da ilk defa çalacak olan sanatçılarla konuştuk. Dolayısı ile festivalde göreceğiniz gruplar (her ne kadar bazılarını tanıyor olsanız da) festivale özel yeni ve daha deneysel performanslar gösterecekler.”

Serhan Lokman, bugüne dek yapılan festivallerde ana etkinlikler hep Avrupa yakasındaki mekanlarda gerçekleşmesine rağmen festivalin ilk seneden itibaren Kadıköy’de bir şekilde hep var olduğunu anımsatarak, “Geldiğimiz noktada aslen Kadıköylü olmamız ve burada yaşamamız , festivalin içeriğine ilgi duyan katılımcıların çoğunluğunun Kadıköy ve civarında yaşaması ve tabii ki Kadıköy’ün şehrin yeni kültür merkezine evrilmesi , festivalin tamamıyla Kadıköy’de yapılması için gerekli sebepleri oluşturdu” yorumunu yapıyor.

4 MEKANDA KONSERLER

Festival programı şöyle;

8 Kasım, Cuma

Kadıköy Sahne: Debora İpekel / Mood Band / Elektro Hafız

Arkaoda: Ladies on Records / Stephen Budd

Dunia: FLÜ

9 Kasım, Cumartesi

Moda Sahnesi: Simba Roots Soundsystem & Dusty Wata / Tigris / Noga Erez / Adamlar

Arkaoda: Ignaz & Volkan Ergen / Eylül Deniz / 3pillie / IZ

Dunia: Alphadub

10 Kasım, Pazar

Arkaoda: Sun Day Moon

“KADIKÖY SANAT TURU” YAPILACAK

Sound Ports Istanbul, müzikal performansların yanı sıra paneller, A/V şovlar ile müzik ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı Buluşmalar”a da ev sahipliği yapacak.Sound Ports İstanbul’un kültür, sanat ve müzik alanında güncel ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler üretmeyi hedefleyen ve ücretsiz olarak yapılacak olan bu buluşmaları, 9 Kasım Cumartesi günü Moda Sahnesi’nde, 10 Kasım Pazar günü Arkaoda’da konumlanacak. Kültür ve sanat profesyonelleri, yerli ve yabancı sanatçıları ve sanatçı kolektiflerinin katılımcılarla bir araya geleceği etkinliklerin içeriği şöyle;

9 Kasım Cumartesi/ Moda Sahnesi

14.00: Kültür.limited kurucusu Emre Erbirer moderatörlüğünde “Kültür Sektöründe Destek Mekanizmaları” paneli.

15.45: “Anadolu Folk Rock Üzerine Söyleşi” oturumu. Murat Meriç ile Murat Ertel (BaBa ZuLa), Taner Öngür (Moğollar) ve Kerem Demir (Elektro Hafız) katılacak.

17.15: Gulbaba Music moderatörlüğünde, Stephen Budd, Ahmet Uluğ, Harun İzer ve Murat Sezgi katılımıyla “Social Impact of Festivals”

18.30 İnez Piso’nun “Kadıköy’deki Sanat İnisiyatifleri” paneli Poşe, NOKS, Halka Sanat Projesi ve Tasarım Bakkalı katılımıyla olacak.

Aynı gün, “Yaratıcı Buluşmalar”a paralel olarak “Kadıköy Sanat Turu” düzenlenecek. 14.30’da yapılacak yürüyüşte Kadıköy’ün bağımsız sanat inisiyatifleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi/Bilgi Güncel Sanat Kulübü’nün kurucusu Sinan Z. Hatipoğlu ile keşfe çıkılacak; Poşe, Noks, Halka Sanat Projesi, Tasarım Bakkalı ve İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’ndeki 5 sergi ve sanatçı konuşmalarını kapsamına alacak.



10 Kasım Pazar/Arkaoda

16.15: Taner Turna’nın moderatör olduğu “60’ların Özgür Yayın Furyasından Bugünün Radyolarına” paneli.

18.00: Bir Baba Indie’den Tuğçe Yapıcı ve Cihad Satıroğlu’nın moderasyonuyla “Müziğimi Dinleyiciye Nasıl Ulaştırırım?” paneli; Can Kazaz, Elif Cemal, Ali Çetinkaya, Yaren Avcı ve Uğur Yüksel’i ağırlayacak.

19.45: “Yaratıcı Buluşmalar”, oturumların ardından Arkaoda’da gerçekleşecek Audio-Visual performanslarıyla tamamlanacak. “Pansion Dich” ile Tolga Böyük ve Kıvanç Arkan & Mürsel Güven, “Operation on Dark Matter” ile Matthias Meinharter ve Ali Bozkurt, NOI ve Randomized Issues, Ahmetcan Gökçeer, “Half Fiction” ile Merey ve Hilal Can sahne alacak.

www.soundports-ist.com