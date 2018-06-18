Mural Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, Kadıköy’deki boş duvarları sanat eserine dönüştüren Mural İstanbul Festivali 20 Haziran’da başlıyor

Bu sene 7’incisi düzenlenen Mural İstanbul Festivali 20 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 yabancı ve 1 yerli sanatçının katılacağı festivalde Kadıköy’ün 4 duvarı Mural sanatıyla renklenecek. Festivalin birinci kısmı, Brezilya’dan Arlin’in Rasimpaşa Mahallesi’nde ve Sırbistan’dan Artez’in Osmanağa Mahallesi’nde yapacağı çalışmayla başlayacak.

Festivalin 2 Temmuz’da başlayacak ikinci kısmında ise Hırvatistan’dan Lonac ve Türkiye’den Omeria Rasimpaşa’nın duvarlarını renklendirecek.

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan Mural İstanbul Festivali’ne şimdiye kadar yerli yabancı birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi salonuna dönüştü ve bugüne kadar 36 sanatçı toplam 32 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

Festivalin bu seneki programı şöyle:

20 – 28 Haziran 2018

Brezilya’dan Arlin – Rasimpaşa Mahallesi, Mühendis Sarı Ali Sokak, No: 24, Kadıköy

Sırbistan’dan Artez – Osmanağa Mahallesi, Tulumbacı Asım Sokak, No: 6 Kadıköy

2 Temmuz – 9 Temmuz 2018

Hırvatistan’dan Lonac – Rasimpaşa Mahallesi, Kırmızıkuşak Sokak, No: 17 Kadıköy

Türkiye’den Omeria – Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılıkçeşme Sokak, No: 56 Kadıköy