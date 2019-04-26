Müjde ve Yakalı ile kafa kafaya muhabbet

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” serisine devam ediyor. 27 Nisan Cumartesi 14.00’teki “muhabbetin” konuşmacıları Raşit Yakalı ve Gani Müjde olacak

Raşit Yakalı, 5 yıl yaptığı ilkokul öğretmenliğinden sonra, ömür boyu usta bellediği Semih Balcıoğlu’nun teşviki ile karikatüre başladı. Yürütücülüğünü üstlendiği Çarşaf Karikatür Okulu, günümüz usta çizerlerinin pek çoğunun yetişmesinde önemli rol oynadı.

Gani Müjde ise, lise yıllarında karikatüre olan ilgisi sonucunda Gırgır, Fırt, Laklak ve Limon dergilerinde hem çizdi, hem yazdı.

1988 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerinde yer aldığı Arabesk filminin senaryosunu yazan Gani Müjde, Raşit Yakalı ile birlikte Karikatür Evi’ndeki karikatür ve mizah severlerle buluşacak.