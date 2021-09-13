‘Muhtaç’ finalde

Kadıköylü yönetmenin belgeseli ‘Muhtaç’, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finale kaldı

Ekim’de yapılacak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin finalistleri belirlenip ilan edildi. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri arasında Kadıköy’den de bir film var; Mehmet Emre Battal’ın yönettiği Muhtaç belgeseli…

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiş durumda olan film, XV. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Saratov Sufferings Documentary Drama Film Festivali’nde de finale kalmayı başarmıştı.

İlk belgesel filmi yöneten Mehmet Emre Battal, Kadıköylü Notabene Yayınları’nın direktörlüğünü yapıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini TRT belgesellerinin uzun soluklu çalışanlarından bir olan Abdullah Tarık Karagöz yapıyor. Projenin yaratılması, belgesel dilinin planlanması, saha uygulama ve post prodüksiyon aşamalarında film yapımcısı, yönetmen ve FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) yönetim kurulu üyesi Yiğit Nalçacı’nın imzası bulunuyor. BirGün gazetesi yazarı, Halk TV yorumcusu, gazeteci Ozan Gündoğdu da araştırmacı ve röportaj aşamalarında aktif görev alıyor.

GELECEKTE NE OLACAK?

Gelecekte ne olacak sorusuna geçmişten cevap aramaya çalışan Muhtaç belgeseli, tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı verimli arazilerin nasıl talan edildiğini anlatırken, tarımcılıkla yaşamını sürdüren insanlara söz hakkı veriyor. Mehmet Emre Battal, Türkiye topraklarının birçok ürününün yaygın üretildiği, verimli alanlara sahip olduğunu, tarımsal öz kaynaklar ülke nüfusunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekken 1970’li yıllarda başlayan değişimle birlikte bugün tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı bir ülke haline geldiğini anımsatıyor. Battal, “Tarımda ve hayvancılıkta dünya ölçeğinde endüstriyel üretime geçilmesi, aynı zamanda sanayi üretimlerinin ülkelerin küresel ihtiyaçlarına göre iş gücü merkezli olarak serbest piyasa ekonomisinin kurallarına göre tasarlanması, köylerden kentlere göç ve tarım alanlarının azalması hizmet odaklı bir üretime geçilmesine sebep olmuştur. Muhtaç belgeseli bu değişim sürecini inceleyen, aynı zamanda bu dönüşümün yarattığı toplumsal evrimin izini sürerek bir gelecek tahayyülü yapmayı amaçlıyor” dedi.