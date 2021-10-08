Mozart’ın ünlü operası “Cosi Fan Tutte” Süreyya’da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart’ın ünlü operası “Cosi Fan Tutte”nin prömiyerini Süreyya’da yapıyor

Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1789 yılında bestelediği hicivli, komik opera “Cosi Fan Tutte” Türkçeye “Bütün Kadınlar Böyledir” olarak çevrilebilir. Mozart’ın ünlü operaları olan “Figaro’nun Düğünü” ve “Don Giovanni” operalarının libretto yazarı olan Lorenzo Da Ponte, Cosi Fan Tutte’nin de librettosunu da yazmış. Mozart, operayı Fransız Devrimi zamanlarında yazmış ve opera ilk kez bestecinin ölümünden bir yıl önce, 1790'da Viyana’da sahnelenmiş. Ancak eser olarak, 20. yy’da opera repertuvarlarında sıklıkla yer almaya başlayarak Figaro’nun Düğünü ve Don Giovanni operalarının yanındaki yerini almış.

Operada “sadakat” kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri işleniyor. Eserde, komedi ve dramanın ustaca ayarlanmış dengesi görülüyor. İtalyanca seslendirilecek olan Cosi Fan Tutte operası, 18.yy sonlarında Napoli'de geçer… İki asker, Ferrando ve Guglielmo nişanlılarının (Dorabella ve Fiordiligi) sonsuza kadar sadık kalacağını iddia etmektedir. Don Alfonso tartışmaya katılır ve bu iki kadının (tüm kadınlar gibi) kararsız olduğunu bir gün içinde kanıtlayabileceğini iddia ederek Ferrando ve Guglielmo ile bahse girer…

ORKESTRA DA SAHNEDE

Eserin sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştiriliyor. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, küresel salgın şartlarına uygun olarak sahnede yer alacak.

Eserin 4 buçuk dakikalık uvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt’un koreografisi ile hikâye, eğlenceli bir bale ile anlatılıyor. Sahne ve kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

Temsillerde dönüşümlü olarak; Fiordiligi: Gülbin Günay / Ayten Telek, Dorabella: Barbora Hitay/ Dilan Saka, Despina: Sevim Ateş / Özlem Soydan, Ferrando: Caner Akın / Ufuk Toker, Guglielmo: Caner Akgün / Alper Göçeri, Don Alfonso: N. Işık Belen rol alıyorlar.

6 Ekim’de ilk kez izleyiciyle buluşan Cosi Fan Tutte 8, 9, 10 Ekim 2021 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sahnelenecek.

Konser biletleri www.biletinial.com ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.