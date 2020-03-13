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Mor ve Ötesi Kadıköy’de

Mor ve Ötesi üyeleri,15 Mart Pazar günü saat 15.30-17.30 arası Rainbow45 Records Kadıköy’de “Masumiyetin Ziyan Olmaz” plağını imzalayacak

Mor ve Ötesi Kadıköy’de
GazeteKadıköy

Mor ve Ötesi, kuruluşunun 24. yılında, olgunluk dönemi albümleri ‘Masumiyetin Ziyan Olmaz’ı ilk kez plak formatında Rakun Müzik Yapım işbirliği ve Rainbow45 Records etiketiyle şubat ayında hayranlarıyla buluşturdu. Grubun hayranlarının en sevdiği albümlerden biri olan bu albümün plak edisyonu kırmızı plak olarak, remastered, yüksek ses kalitesinde, açılır kapaklı ve insert /poster hediyeli orijinaline sadık kalınarak yenilenmiş tasarımıyla plakseverlere sunuldu. 2010 yılında yayınladığı zaman grubun kariyerinin olgunluk dönemi albümü olarak kabul edilen bu albüm, grubun diskografisinin önemli şarkıları olan ‘Araf’, ‘Sor’, ‘Nakba’,’Bisiklet’ ve ‘Festus’ gibi şarkıları barındırıyor.

Etiketler; #Mor ve Ötesi #plak #imza
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