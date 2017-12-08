Monogram ve Ex Libris sergisi Gençlik Sanat’ta

“Okan Çarga – Monogram / Ex Libris Sergisi” 09-30 Aralık 2017 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde...

Kadıköy’den İzmir’e taşınan Okan Çarga, ilk kişisel sergisini eski mahallesi Kadıköy’de açıyor. Proje aşamasındayken sunum yaptığı Görsel Sanatlar üstadı Yücel Tanyeri’nin de manevi katkı sunduğu sergideki tasarımlar, antik çağlardan günümüze kadar iz bırakmış ve insanlığa önemli katkılarda bulunmuş isimler baz alınarak hazırlanmış. Tasarımlarını küçük bilgi notlarıyla tamamlayan Çarga, minimalizm ilkesinden ayrılmadan “Basit iyidir” mottosuyla hareket etmiş.



2007 yılında Prag’da Uluslararası Sahne Tasarımcıları Birliği’nin “Sahne Tasarımcı Onur Ödülü”nü alan ve “Sahne Tasarımı” dalında Türkiye adına alınmış ilk ödülün sahibi olan Yücel Tanyeri ile henüz yolun başında olan Okan Çarga’nın tanışması ve Tanyeri’nin Çarga’nın çalışmaları hakkındaki görüşleri, sergi fikrinin vücut bulmasında önemli bir dönüm noktası olmuş. Tasarımları oluştururken, “Monogram” ve “Ex Libris” kimliklerine uygun hareket eden Çarga, gelişen teknoloji yüzünden unutulmaya yüz tutmuş değerlere de saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmemiş.

Monogram, bir veya daha fazla harfin ya da başka yazı birimlerinin tek bir simge oluşturmak için üst üste veya yan yana birleştirildiği bir nakış. Monogramlar genellikle bir şahsın ya da şirketin baş harflerini birleştirerek yapılıyor. Amaç ayırt edilebilir bir sembol ya da logo meydana getirmek…

Ex Libris, genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan kitap etiketini veya iyelik yazısını tanımlamak için sıkça kullanılan Latince deyiş. Mülkiyeti (iyeliği) belirtiyor ve genellikle iyelik halinde (-in hali, genitif) bir isimle devam ediyor.