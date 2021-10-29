Moda’nın gün batımında yazılan şarkı: “Moda Sahili”

10 senedir Kadıköy’de yaşayan müzisyen Alper Durmuş, Moda’nın günbatımında yazdığı “Moda Sahili” parçasını dinleyicilerle buluşturdu

Kadıköylü müzisyen Alper Durmuş’un yeni teklisi “Moda Sahili” 15 Ekim’de dijital platformlarda yerini aldı. Moda sahilinde keyifle dolaşırken bu şarkıyı yazdığını söyleyen Durmuş’un klibi de Moda’da geçiyor.

İzmir Karşıyaka’da doğan ve son on yıldır Kadıköy’de yaşayan Alper Durmuş, müzisyen bir ailenin çocuğu olduğu için müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söylüyor. İlkokulda bağlama eğitimi aldıktan sonra ortaokulda gitarla tanıştığını belirten Durmuş, “Müziğe olan tutkumu her gün daha da keşfederek, henüz 20’li yaşlarda sahnelere çıkmaya başladım. Blues müziğe ilgimi keşfettikten sonra 2012’de Fötr Blues Band ekibini kurdum. Bu grubun isminden ötürü, Fötr Alper olarak da bilenler var (gülüyor). Türkiye’de çok önemli bir organizasyon olan “Blues Gitaristleri Gecesi” fikrini hayata geçirdim. Kendimi müziğimle tanımlayabilmeye başladığımı hissettiğimden beri de kendi şarkılarımı düzenleyip yayınlamaya başladım.” diyor.

“TATLI VE YORUCU” BİR YOLCULUK

Moda Sahili parçasını çıkarma sürecinin çok keyifli geçtiğini söyleyen Alper Durmuş, bu süreci “tatlı ve yorucu” olarak tarif ediyor. Moda Sahili teklisinin yanı sıra Kimse Bilemez ve Gelsen Artık parçalarını da bu sene çıkaran Durmuş, tekli olarak sekiz parça çıkarmayı ve sonrasında bu parçaları bir albümde toplayıp plak olarak basmayı planladığını söylüyor. Plak basmanın zahmetli bir iş olduğunu belirten Durmuş, gerekli desteği görürse bu hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

YENİ PARÇALAR YOLDA

Kadıköy’e çok alıştığını dile getiren Durmuş şöyle anlatıyor: “Kadıköy’ün sosyal ortamı, sahil kıyıları, park ve bahçeleri o kadar güzel ki büyük bir şehir olan İstanbul’da en güzide ilçe diyebilirim. İnsanın ilham alabileceği çok güzel zenginlikler var. Müzik yapabilmek ya da üretebilmek stressiz, sakin, rahat ve huzurlu bir ortam gerektiriyor. Örneğin; ben bu şarkıyı Moda sahilinin gün batımında yazmıştım. O akan enerji o kadar huzurla doluydu ki şarkı kendiliğinden çıkıvermişti.”

Yayınlanmaya hazır, içine sinen parçaları olduğunu söyleyen Durmuş, bu parçaları dinleyicilerle paylaşmak için sabırsızlandığını ifade ediyor.