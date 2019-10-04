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Modalı yazarlar çocuklarla buluşuyor

Moda Muhtarlığı, Hafize Çınar Güner koordinatörlüğünde çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor

Modalı yazarlar çocuklarla buluşuyor
GazeteKadıköy

Etkinlik 12-13 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-.16.00 arasında, yer sponsoru olan Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak.

Çocuklarla atölye çalışmalarının yapılacağı etkinlikte;

Hafize Çınar Güner -  “Masal Yoga”

Anais Martin - “ Biraz Müzik Biraz Masal “

Can Gürses - “Masalını Anlat” 

Nazan Tacer - “Origami”

Mine Kırıkkanat – “Büyümek İster misiniz?”

Yiğit Bener - “Beter Amcayla Masal Yazma ve Anlatma”

Evrim Gürel Süveydan– “ Bebeğinizin Anılarını Nasıl Saklayabilirsiniz?”

Betül Sayın  - “Rengini Arayan Pudra Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma”

Betül Avunç – “İstanbul Perisi Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma”

Burcu Yılmaz – “Kolaj Tekniğiyle Portre Yapımı” atölyeleri düzenlenecek.

Ayrıca Cihan Demirci ile “Çocuk ve Mizah”, Buket Uzuner ile “Ah Bir Kedi Olsam” söyleşileri olacak. Her yazarı/çizer etkinlik sonrası mekânın girişinde bulunacak olan Mutlu Fil Kitabevi standında imza saati yapacak.

Tamamen ücretsiz olan atölye çalışmalarının kontenjanla sınırlı olduğunu belirtelim!

Ayrıntılı bilgi için caferagamuhtarligi@gmail.com veya hafizecinar@yahoo.com mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

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