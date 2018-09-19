Moda’da müzik var!

Ada Müzik, İstanbullulara sonbaharı müzikle karşılamayı öneriyor... “Burada Müzik Var” adlı konser serisi, 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda Kayıkhane’de yapılacak

Türk müzik dünyasına kazandırdığı sanatçılar ve müziğe yaptığı yatırımlarla sektöründe kendine özel bir yer edinen ADA Müzik, “Burada Müzik Var” ile 10 gün boyunca İstanbullulara unutamayacakları anlar yaşatacak. Yolu, Ada Müzik ile kesişen sanatçıların konser ve özel projelerle yer alacağı etkinlikler, 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda Kayıkhane’de düzenlenecek. Kapsamı ve içeriği bakımından Türkiye’de tek mekanda ilk kez gerçekleştirilecek “Burada Müzik Var” Ada Müzik Günleri’nde ayrıca; müzik ile ilgili oturumlar, söyleşiler, atölye ve sürpriz etkinlikler de organize edilecek.

MÜZİK DOLU GECELER

İstanbullular müzik dolu günlerde, şarkıları dillerden düşmeyen sanatçıların vereceği konserlerle sonbahar akşamlarını keyifle geçirecekler. Alternatif müzikten pop’a, rock’tan caz’a kadar geniş bir yelpazede herkesin müzik zevkine hitap edecek Ada Müzik sanatçıları, daha önce hiçbir yerde duyulmamış özel sound ve sahne performanslarıyla alışılmışın dışına çıkarak şaşırtıcı sürprizler de yapacaklar.

“Burada Müzik Var” 28 Eylül’deki Kolektif İstanbul, Grup Gündoğarken ve Birsen Tezer konserleriyle başlayacak. Birsen Tezer sahnesinin bir bölümüne Aylin Aslım’ı, Grup Gündoğarken Vasiliki Papageorgiou ve Ezgi Aktan’ı konuk alacak. Her gün 3 farklı sahne performansının müzik tutkunlarıyla buluşacağı bu özel günlerde, Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Barlas Tan Özemek, Bora Öztoprak, Bulutsuzluk Özlemi, Burcu Tatlıses, Bülent Ortaçgil, Çiğdem Erken, Emre Tankal Quartet, Gürol Ağırbaş, Hüsnü Arkan, Jehan Barbur, Kesmeşeker, Mehmet Güreli, Moğollar, Mor ve Ötesi, Mozaik, Nekropsi, Senem Demircioğlu & İklim Tamkan, Şenay Lambaoğlu, Yeni Türkü ve Zuhal Olcay ile birlikte sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

Çiğdem Erken “Kız Kafası Şarkılar” başlıklı programında Fırat Tanış ve Halil Sezai ile birlikte olacak. Bora Öztoprak, oyuncu Devrim Yakut ile farklı ve eğlenceli bir programı sahneye taşıyacak. Gürol Ağırbaş, “Bas Şarkıları-3” albümünde birlikte olduğu yorumcular; Birsen Tezer, Gaye Biçer, Güvenç Dağüstün, Hüsnü Arkan ve Jehan Barbur ile aynı sahneyi paylaşacak. Barlas Tan Özemek, yayınlanacak ilk albümünün lansman konseri olacak performansını, Bartu Küçükçağlayan, Gaye Su Akyol ve Özge Fışkın ile birlikte gerçekleştirecek.

25 yıl sonra tekrar sahnede

80’li ve 90’lı yılların efsane grubu Mozaik, 1992 yılındaki son konserinden sonra ilk kez “Burada Müzik Var”da sahne alacak. "Caz-rok" ve "rok füzyon" olarak anılan, alışılmadık şekilde beş bestecisiyle hem şarkı, hem de enstrümantal müzik yapmış olan kült grup Mozaik 4 Ekim akşamı kuruluşundan 35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden seyircisiyle buluşacak. Bünyesinde çeşitli müzisyenleri ağırlamış olan Mozaik'in kuruluşundan 35 yıl sonraki konserinde 1983-1995 kadrosundan Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Sumru Ağıryürüyen, Levon Balıkçıoğlu, Ezel Akay ve Yağız Üresin gibi 10 ismin yanı sıra, misafir davulcu olarak Gevende topluluğundan Gökçe Gürçay da yer alacak

Finalde Fazıl Say

Konserler serisinin 7 Ekim tarihindeki final gecesinde ise sahnede Fazıl Say olacak. Say, “İlk Şarkılar ve Güz Şarkıları” repertuarını içeren programda, Serenad Bağcan, Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan ile birlikte Moda sahilinden tüm İstanbul’u müzik ile kucaklayacak.