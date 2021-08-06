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Moda Sahnesi’nde yeni sezon heyecanı

Moda Sahnesi yeni sezonu Suzy Storck ile açmaya hazırlanıyor

Moda Sahnesi’nde yeni sezon heyecanı
Semra ÇELEBİ

Fransız yazar Magali Mougel’in yazdığı Suzy Storck oyunu “Alt üst edilmiş bir kronoloji ile tek çıkış yolunun trajik ve insanlık dışı bir biçimde belirdiği, birey olarak inkâr edilmiş bir kadının dramını” gözler önüne seriyor.

Reyhan Özdilek’in çevirdiği oyunun yönetmenliğini Kemal Aydoğan, ışık tasarımını İrfan Varlı, sahne tasarımını Cansu Aslan yapacak.

Rollerini Aybanu Aykut, Reyhan Özdilek, Çağlar Yalçınkaya, Mert Şişmanlar’ın paylaşacağı Suzy Storck 4 Eylül’de seyirciyle buluşacak.

Eylül ayı oyunlarının biletleri 16 Ağustos’ta “online” olarak Moda Sahnesi’nin kendi bilet satış sitesinden satışa çıkacak.

www.modasahnesi.com

Etiketler; #moda sahnesi #yeni sezon #kemal aydoğan
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