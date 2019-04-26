Moda Muhtarlığı’ndan öykü ve yazı etkinliği

Moda Muhtar Meclisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıldönümü şerefine yazı ve öykü etkinliği düzenliyor. 19 Mayıs’ın anlamını en iyi ifade eden 5 öykü veya yazı gazetemizde yayımlanacak

Muhtarlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Caferağa mahalle sakinleri arasında iletişim ve mahallelik duygusunu pekiştirmek amacıyla bu yıl 100. Yılını yaşadığımız ulusal kurtuluş ve direniş mücadelemizin miladı sayılan 19 Mayıs 1919’un anlamını yazılı olarak anacağımız bir yazı ve öykü etkinliği düzenliyoruz.

10.000 vuruş olarak sınırlanan yazı ve öyküler arasından seçilecek 5 tanesi Moda Muhtar Meclisi sosyal medya hesaplarında ve Gazete Kadıköy’de yayımlanacak, bu yazıların sahiplerine Moda Gönüllü Evi’nde anmalık belge takdim edilecektir.

Öykülerinizi 10 Mayıs 2019 Cuma saat 17.00’ye kadar Caferağa Muhtarlığı’na teslim etmenizi bekliyoruz.”

Yazıları, Muhtar Zeynep Ayman’ın yanı sıra Modalı yazarlar Buket Uzuner, Anais Martin, İzel Rozental ve Can Gürses’ten oluşan seçici kurul inceleyecek. Bu etkinliğe katılabilmenin tek şartı ise Caferağa Mahallesi’nde ikamet ediyor olmak!