Moda Kayıkhane Konserleri başlıyor

Moda’nın yeni yüzü Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, “Moda Kayıkhane Konserleri” ile birbirinden değerli sanatçıları misafir ederek, unutulmayacak geceler yaşatmaya hazırlanıyor.
Tarihi Moda İskelesinin yanında, deniz kenarında bulunan Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, bir asırlık geçmişe sahip. 35 yıldır kaderine terkedilmiş ve bu sürede hasar görmüş kayıkhane ve aynı alanda bulunan eski kulüp binası, aslına birebir uygun olarak restore edilerek, İstanbul’un sosyal yaşamına tekrar kazandırıldı.
Moda Kayıkhane Bistro & EventHall ise alternatif etkinlikler ve konserlerle İstanbul’un gece hayatına yeni bir soluk getirme iddiasını taşıyor.
Konser programı şöyle:
Adamlar / 21 Haziran
Gaye Su Akyol / 22 Haziran
Evrencan Gündüz ve Uzaylılar / 28 Haziran
Emre Aydın / 29 Haziran
Ayhan Sicimoğlu / 5 Temmuz
Cem Adrian / 6 Temmuz
Aşkın Nur Yengi / 12 Temmuz
Ümit Besen&Pamela / 13 Temmuz
Selami Şahin&Semi Jazz / 19 Temmuz
Yaşar / 27 Temmuz