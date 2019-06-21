Moda Kayıkhane Konserleri başlıyor

Moda’nın yeni yüzü Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, “Moda Kayıkhane Konserleri” ile birbirinden değerli sanatçıları misafir ederek, unutulmayacak geceler yaşatmaya hazırlanıyor.

Tarihi Moda İskelesinin yanında, deniz kenarında bulunan Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, bir asırlık geçmişe sahip. 35 yıldır kaderine terkedilmiş ve bu sürede hasar görmüş kayıkhane ve aynı alanda bulunan eski kulüp binası, aslına birebir uygun olarak restore edilerek, İstanbul’un sosyal yaşamına tekrar kazandırıldı.

Moda Kayıkhane Bistro & EventHall ise alternatif etkinlikler ve konserlerle İstanbul’un gece hayatına yeni bir soluk getirme iddiasını taşıyor.

Konser programı şöyle:

Adamlar / 21 Haziran

Gaye Su Akyol / 22 Haziran

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar / 28 Haziran

Emre Aydın / 29 Haziran

Ayhan Sicimoğlu / 5 Temmuz

Cem Adrian / 6 Temmuz

Aşkın Nur Yengi / 12 Temmuz

Ümit Besen&Pamela / 13 Temmuz

Selami Şahin&Semi Jazz / 19 Temmuz

Yaşar / 27 Temmuz