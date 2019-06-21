Haftalık Bağımsız Gazete 21 Haziran 2019
Kültür Sanat
Metin Akpınar'ın
Metin Akpınar'ın
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Yazı Dizisi
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?
Gündem
#AnlatKadıköy
#AnlatKadıköy

Moda Kayıkhane Konserleri başlıyor

Moda Kayıkhane Konserleri başlıyor
GazeteKadıköy

Moda’nın yeni yüzü Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, “Moda Kayıkhane Konserleri” ile birbirinden değerli sanatçıları misafir ederek, unutulmayacak geceler yaşatmaya hazırlanıyor.
Tarihi Moda İskelesinin yanında, deniz kenarında bulunan Moda Kayıkhane Bistro&EventHall, bir asırlık geçmişe sahip. 35 yıldır kaderine terkedilmiş ve bu sürede hasar görmüş kayıkhane ve aynı alanda bulunan eski kulüp binası, aslına birebir uygun olarak restore edilerek, İstanbul’un sosyal yaşamına tekrar kazandırıldı.
Moda Kayıkhane Bistro & EventHall ise alternatif etkinlikler ve konserlerle İstanbul’un gece hayatına yeni bir soluk getirme iddiasını taşıyor.

Konser programı şöyle:

Adamlar / 21 Haziran

Gaye Su Akyol / 22 Haziran

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar / 28 Haziran

Emre Aydın / 29 Haziran

Ayhan Sicimoğlu / 5 Temmuz

Cem Adrian / 6 Temmuz

Aşkın Nur Yengi / 12 Temmuz

Ümit Besen&Pamela / 13 Temmuz

Selami Şahin&Semi Jazz / 19 Temmuz

Yaşar / 27 Temmuz

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.