Haftalık Bağımsız Gazete 24 Mayıs 2021
Kültür Sanat
Theatron’un zorunlu vedası
Theatron’un zorunlu vedası
Yazı Dizisi
Tarih yazan kadınlar-12
Tarih yazan kadınlar-12
Çevre
Saksıda neler yetişir?
Saksıda neler yetişir?
Edebiyat hayatından hatırlamalar
George Orwell: 1984
George Orwell: 1984

Moda İskelesi kültür merkezi oluyor

İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi, İBB tarafından kültür merkezine dönüştürülecek

Moda İskelesi kültür merkezi oluyor
GazeteKadıköy

İBB, mimar Vedat Tek tarafından yapılan İstanbul’un en eski iskelelerinden biri ola Moda İskelesi’ni restore ederek kültür merkezine dönüştürecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, rüzgara, dalgalara direnen, kötü restore edilen Moda İskelesi’nin aslına uygun hale getirilerek kültür sanat mekanına dönüştürüleceğini belirtti. 

Restorasyondan sonra kütüphane ve kültür sanat mekanı olarak hizmet verecek olan Moda İskelesi,  mimar Vedat Tek tarafından 1916-1917 yılları arasında inşa edilmişti.

Etiketler; #Ekrem imamoğlu #ibb #mimar vedat tek #vedat tek #kütüphane #kültür merkezi #Moda iskelesi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
İBB: Moda İskelesi’nde restorasyon tamamlandı
İBB: Moda İskelesi’nde restorasyon tamamlandı
Tarihi iskelede restorasyon devam ediyor
Tarihi iskelede restorasyon devam ediyor
Moda İskelesi'nde gecikmeli restorasyon
Moda İskelesi'nde gecikmeli restorasyon
Moda iskelesi için eylem
Moda iskelesi için eylem
Moda İskelesi için karar verildi
Moda İskelesi için karar verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.