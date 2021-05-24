Moda İskelesi kültür merkezi oluyor

İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi, İBB tarafından kültür merkezine dönüştürülecek

İBB, mimar Vedat Tek tarafından yapılan İstanbul’un en eski iskelelerinden biri ola Moda İskelesi’ni restore ederek kültür merkezine dönüştürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, rüzgara, dalgalara direnen, kötü restore edilen Moda İskelesi’nin aslına uygun hale getirilerek kültür sanat mekanına dönüştürüleceğini belirtti.

Restorasyondan sonra kütüphane ve kültür sanat mekanı olarak hizmet verecek olan Moda İskelesi, mimar Vedat Tek tarafından 1916-1917 yılları arasında inşa edilmişti.