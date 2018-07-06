Mitoloji Okuma Atölyesi’ne davet

“Kadıköy Her Şey”, Kadıköy halkından oluşan, kültür, sanat ve politika alanlarında faaliyet gösteren bir grup. Daha önce sinema, edebiyat alanında etkinlikler düzenledi. Kadıköy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere İbrahim Kaboğlu, Ezel Akay, Feryal Öney, Adnan Özyalçıner gibi birçok aydın katıldı ve destek verdi.

Şimdi de Mitoloji Okuma Atölyesi düzenliyor. 3 ay sürecek atölye 5 Temmuz’da başlıyor. Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşecek atölye her hafta perşembe farklı konularla devam edecek. Ücretsiz atölyeye herkes davetli.