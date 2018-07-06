Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2018
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Mitoloji Okuma Atölyesi’ne davet

Mitoloji Okuma Atölyesi’ne davet
GazeteKadıköy

“Kadıköy Her Şey”, Kadıköy halkından oluşan, kültür, sanat ve politika alanlarında faaliyet gösteren bir grup. Daha önce sinema, edebiyat alanında etkinlikler  düzenledi. Kadıköy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere İbrahim Kaboğlu, Ezel Akay, Feryal Öney, Adnan Özyalçıner gibi birçok aydın katıldı ve destek verdi. 

Şimdi de  Mitoloji Okuma Atölyesi düzenliyor. 3 ay sürecek atölye 5 Temmuz’da başlıyor. Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşecek atölye her hafta perşembe farklı konularla devam edecek. Ücretsiz atölyeye herkes davetli.

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