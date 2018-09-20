Metin Uca Baba Sahne’de

Kendine özgü üslubu ve mizahla beslediği hikâyeleri tiyatro sahnesine taşıyan Metin Uca, yeni sezonda Baba Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Kendine özgü üslubu ve mizahla beslediği hikâyeleri tiyatro sahnesine taşıyan Metin Uca, yeni sezonda Baba Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Uca yeni sezonda, “Dilinizi Eşek Arısı Soksun”, “Bunu mu Demek İstedim?” ve “Aleksandır Telefonu Kaldır” gibi gösterileriyle ayda bir kez Baba Sahne izleyicisiyle buluşacak.

Uca, ilk olarak “Bunu mu Demek İstedim?” oyunu ile 28 Eylül Cuma akşamı Baba Sahne’de olacak. Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı, Metin Uca’nın oyunlaştırdığı iki perdelik komedi oyunu “Bunu mu Demek İstedim?”, seyircileri bilmedikleri, duymadıkları eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda ilk kez kaka tanrısıyla tanışan, kaybedilen savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıran seyirciler kadın-erkek ilişkileri, yeme-içme kültürü ve tuvalet üstüne akıl karıştıran sorulara gülerek yanıtlar buluyor.

Metin Uca’nın, 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahneleyeceği oyununun biletleri babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.