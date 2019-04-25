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Metin Akpınar’la “Kabare Tiyatro” söyleşisi

Tiyatro’nun ve Yeşilçam’ın duayen ismi Metin Akpınar 27 Nisan Cumartesi saat 14:00’te TESAK’ta sevenleriyle buluşuyor

Metin Akpınar’la “Kabare Tiyatro” söyleşisi
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde(TESAK) Nisan ayında da tarih, edebiyat ve felsefe söyleşileri sürüyor.

TESAK’ın her cumartesi düzenlediği Cumartesi Söyleşi Dizisi’nin nisan ayı kapanış konuğu Türk Tiyatrosu ve Yeşilçam’ın duayen ismi Metin Akpınar olacak. Akpınar Türkiye’de kabare tiyatrosunun oluşumunu kendine has üslubuyla meraklılarına anlatacak.

27 Nisan Cumartesi saat 14:00’te TESAK’ta düzenlenen, Metin Akpınar’ın konuşmacı olacağı Kabare Tiyatrosu adlı söyleşiye katılım ücretsiz.

Etiketler; #metin akpınar
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