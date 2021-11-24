Mert Şenel’den Özgürlük Parkı’na şarkı

Sanatçı Mert Şenel, “Özgürlük Parkı” şarkısı için, bir çok anısının bulunduğu Özgürlük Parkı ve Caddebostan sahilinde klip çekti.

Mert Şenel’in yepyeni şarkısı “Özgürlük Parkı” Sony Music etiketiyle yayımlandı. Şarkı, sanatçının birçok anısında rol alan, aynı zamanda Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Özgürlük Parkı’nı konu alıyor. Sözü & müziği Mert Şenel ve Basri Fırat Bayraktar’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Eei Beats’e ait. “Özgürlük Parkı”nın mix ve masteringini ise Kadim Tekin üstlendi.

Özgürlük Parkı ve Caddebostan sahilinde gerçekleşen klip çekimlerinde Mert Şenel’e oyuncu Melis İşiten eşlik etti. Klibin yönetmen koltuğunda ise Les Lucens yer aldı. Mert Şenel “Özgürlük Parkı” klibi, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

MERT ŞENEL KİMDİR?

Mert Şenel, 1995 yılında İstanbul’da doğan rapçi, söz yazarı, yapımcı ve plak şirketi yöneticisi. Hayaller Geçidi albümünü 2011 yılında kaydeden Şenel, 4 farklı EP yayınladı. Sokrat ST’nin Grafomani albümünde ve en önemli Türk rap projelerinden biri olan Susamam’da misafir sanatçı olarak yer aldı. 2019 yılında ünlü şarkısı Şaraplar ve Kadınlar’ı çıkaran Şenel, sadece Spotify platformu üzerinde 23 milyondan daha fazla dinlendi.