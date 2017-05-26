Mert Fırat ile “Oyuncunun Yazma Serüveni”

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Tiyatrolar Platformu ile birlikte organize ettiği “Benim Komşum Tiyatro” kapsamında düzenlediği söyleşiler, tiyatronun önemli isimlerini izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Daha önce Engin Alkan’ı izleyicilerle ve Kadıköy’ün çeşitli mahallerinden gelen atölye katılımcılarıyla buluşturan “Benim Komşum Tiyatro” söyleşilerinde sırayı Mert Fırat alıyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi performans salonunda 27 Mayıs Cumartesi saat 12.00’da gerçekleşecek sohbette Mert Fırat tiyatro ve sinema alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Benim Komşum Tiyatro projesiyle Kadıköy’ün 15 mahallesinden gelen katılımcılar proje ekibi tiyatro topluluklarıyla birlikte tiyatronun mutfağına girme fırsatı buldu. Şubat ayında başlayan projede atölye çalışmaları, oyun gösterimleri, bire bir çalışmalarla tiyatrolar mahalleye, mahalleler tiyatroya taşındı.