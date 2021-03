Mert Alkaya’dan yansıma albümü

Mert Alkaya’nın ilk solo albümü “Omnipotence” müzikseverlerle buluştu

Müzik kariyerinde 30. yılı dolduran Türkiye’nin önemli davulcularından Mert Alkaya’nın ilk solo albümü “Omnipotence” müzikseverlerle buluştu.

Ceyda Pirali Production etiketiyle yayınlanan albüm beş şarkıdan oluşuyor. Alkaya albüm heyecanını şu sözlerle paylaştı: “30 yıllık kariyerim süresinde onlarca müzisyen dostumla birlikte sayısız prova, kayıt ve konser tecrübem olurken, kalbi müzik sevgisi ile dolu binlerce insana ulaşma imkânım oldu. Tüm bu serüven içerisinde tanımaktan ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum müzisyen dostlarımla bir süredir üzerinde çalışmış olduğum besteleri, hayata geçirmeye karar verdim. Üretim aşamasında geri planda yer alan davul enstrümanını her bir müzisyen dostumun müzik tarzına ve ruhuna uygun olarak ön plana çıkararak ritmik yapısını oluşturdum. Omnipotence; bugüne kadar içinde bulunduğum her projenin, her fikrin, dinlediğim her şarkının bir şekilde içimde yarattığı yansıması oldu. Farklı müzik anlayışları olan çok değerli dostlarımın oluşturduğu kontrast, aynı zamanda albümün zenginliğine dönüştü, bu bağlamda her birine katkıları için çok teşekkür ediyorum.”