Melis Danişmend’den nostaljik video

Gazetemiz yazarlarından, müzisyen Melis Danişmend, “Bazı Günler Unutulmaz” adlı video ile dinleyicisinin karşısında…

2016 çıkışlı Ve Ev albümüne hiç klip çekmeyen fakat bu kararını bir dinleyicisinden gelen duygu yüklü mesaj sebebiyle değiştiren Melis Danişmend, üç yılın ardından Bazı Günler Unutulmaz’a yönetmen Levent Sevi ile birlikte bir video hazırladı.

1962 yılında Heybeliada’da çekilen ve müzisyen Jak Esim’in ailesine ait olan çok özel görüntüler Bazı Günler Unutulmaz’ın hikayesini çok hisli bir noktaya taşırken, Melis Danişmend videonun ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: “Aklımda eskilere ait bir plaj görüntüsü, naif insanlar vardı. Yönetmen arkadaşım Levent Sevi’ye bu fikrimden bahsettiğimde harika bir öneriyle geldi. Yıllardır Sefarad müziğini eşi Janet Hanım’la mükemmel şekilde yorumlayan Jak Esim’in babası Nesim Esim tarafından çekilmiş eski aile görüntüleri. Heybeliada, 1962… Jak Bey büyük bir incelikle videolarını kullanmamıza izin verdi. Levent’le oturduk, gözlerimiz dola dola kurgusunu yaptık. Eskilere aşık, eski zamanlara hayran bir insan olarak en sevdiğim kliplerimden biri oldu bu” diyen Danişmend, albümün ilk ve son videosuyla ona veda etmek istediğini ve artık yeni şarkılar için hazırlık yaptığını söylüyor.

Kurgusu Levent Sevi ve Melis Danişmend tarafından yapılan videoyu şu linkten izlemek mümkün; https://www.youtube.com/watch?v=obSqkOpO83o