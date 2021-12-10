“Melankoli” sergisi Hood Base’de

Kadıköy’de bulunan yaratıcı üretim ve ilham alanı HOOD Base, Eusa’nın (Başak Demir) ilk kişisel sergisi “Melancholia”ya ev sahipliği yapıyor

Sanatçı, “aklın ıstırabı” olarak tanımladığı ve kendi yaşamından da aşina olduğu melankolinin bir gün hepimizin kapısını çalacağını haber verirken, ölümü idrak, yaşamı inkâr eden melankoliyi gölgelerin içindeki bir yansıma gibi öğretici buluyor.

Eusa’nın karakalem eserlerini bir araya getiren sergi, 17 Aralık’a kadar HOOD Base’de ziyaretçilerle buluşacak. “Melancholia”, her gün 12.00 - 19.00 saatleri arasında görülebilir.



Adres: Bahariye Cad. İleri Sk. No: 1/F