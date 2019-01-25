Mecra’da “Anlat Hikâyeni”

Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Anlat Hikâyeni” etkinliğinin dördüncüsü 27 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy Mecra’da gerçekleşecek

Anlat Hikayeni, “gerçek” insan hikayelerinin sahnede “canlı” olarak sınırlı süre içerisinde hikayenin sahibi tarafından anlatıldığı hikaye anlatma etkinliği. Bu gecenin teması İstanbul Hikayeleri olacak. İstanbul’da yaşadığınız, İstanbul’da geçen bir hikâyeniz varsa siz de anlatıcı olabilir veya sadece dinleyici olarak katılabilirsiniz.

Etkinlikte, 10 kişi sahneye çıkıp gecenin temasıyla ilgili hikâyesini dinleyicilere anlatacak. Bu 10 kişiden beşi önceden belirlenmiş olacak, diğer beş kişi o gece kurayla seçilecek. Tek kıstas gerçek bir hikâye olması... Gecenin ilk üç anlatıcısı jüri tarafından seçilecek ve gecenin sonunda açıklanacak. Tüm etkinliklerin birincileri, mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan final yarışmasında tekrar anlatıcı olacak.

2018 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Kadıköy’de ilk canlı hikâye anlatma etkinlikleri, Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 2018'in Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ise ikinci sezonun üç hikâye maratonu Beyoğlu'nda düzenlendi. Yeni sezonun dördüncü hikâye maratonu ise 27 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy Mecra’da gerçekleşecek. İnsanların kendi hikâyelerini anlattığı ve onları merakla dinleyen sıcak, samimi bir kitlenin olduğu bu etkinliğe herkes katılabilir.

Bilgi için: Onbironsekiz Tel: 0212 253 6621 Mail: bilgi@onbironsekiz.com