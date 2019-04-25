‘Mavi Güneş 69’un ışığı...

Türkiye psikedelik müziğinin önemli isimlerinden Murat Ertel’in yeni projesi “Mavi Güneş 69”, Kadıköy’de dinleyicisiyle buluşacak

Türkiye alternatif müzik sahnesinin köklü grubu BaBa ZuLa'dan tanınan müzisyen Murat Ertel’in ömürlük projesi ‘Mavi Güneş 69’ grubu, 26 Nisan’da müzikseverlerin karşısına çıkıyor getiriyor.

5 yaşındayken yaptığı bir resimde güneşi maviye boyadığı için resim öğretmeni tarafından yanlış yaptığı için uyarı alan Ertel, komşu çocuklarıyla bir araya gelip müzik yapmaya başlar. Mavi güneş adlı bu ilk grubu, kurulduğu sene dağılır. Ta ki 2019 yılına kadar. Ertel’in henüz hayatı boyunca ruhunu içinde taşıdığı bu ilk grubu, şimdi yeniden hayat buluyor.

Vokal, dans, theremin ve bendirde Esma Ertel, saz ve vokalde Murat Ertel, elektroniklerde Arastaman ve vurmalılarda Ümit Adakale’den oluşan Mavi Güneş 69, elektronik unsurlarla bezeli, yöresel ve psikedelik bir anlatı sunuyor. Mavi Güneş 69’un canlı performansları da müziğin yarattığı gizemi diğer sanat dallarıyla daha da derin uçlara taşıyor. Hacivat ve Karagöz’den ilhamla bir perdenin arkasına geçen ekip, performansını bir gölge oyununa dönüştürüyor ve perdeye yansıtılan görsellerle de çok disiplinli sıra dışı bir deneyim yaratıyor.

Mavi Güneş 69, ilk kayıtlarını da 45’lik olarak yayınlıyor. İngiltere merkezli Zel Zele Records etiketiyle, “3 Çember” ve “Yafta” parçalarından oluşan 45’liğin çıkışı, Kadıköy’de bir konserle kutlanacak. 27 Nisan akşamı saat 21.00’de Barlar Sokağı’ndaki Bina’da yapılacak konserin ardından Zel Zele Records kurucularından Debora İpekel, Bant Mag. Havuz / Bina kabinine geçecek ve dünyanın dört bir ucundan keşiflik kayıtlarla partiyi devam ettirecek.