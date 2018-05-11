Masalları hep büyükler anlatacak değil ya!

Beş çocuk masal kitabı çıkardı. "Görünen Dünya / Çocuklardan Çocuklara Masallar" kitabının tanıtımı Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılacak

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), çocuklar için çocuklarla birlikte yepyeni bir projeye imza attı. Çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yaşıtlarıyla yaratıcı bir süreci paylaştıkları bir dizi atölye çalışması sonunda, beş çocuk kendi masalını anlattı, anlatılan masallar kaleme alındı ve beş farklı çizer tarafından resimlendi.

Ve ortaya eşsiz bir kitap çıktı: Görünen Dünya / Çocuklardan Çocuklara Masallar. Arjen, Arya, Ceren, Gülendam ve Uras’ın birlikte oyunlar oynayarak yarattıkları masalları Sevinç Koçak kaleme aldı; Ceyhun Şen, Elif Yemenici, Gökçe İrten, İpek Okyar ve Sedat Girgin resimlerini çizdi.

Kitabın lansmanı 11 Mayıs Cuma 18.00’de, Yeldeğirmeni’ndeki Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılacak. Buluşmaya herkes davetli!