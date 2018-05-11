Haftalık Bağımsız Gazete 12 Mayıs 2018
Kente Kadıköy'den Bak
Karikatürde
Karikatürde "düşsel tiplemeler"
Eğitim
Alternatif Eğitim Sempozyumu başlıyor
Alternatif Eğitim Sempozyumu başlıyor
Alternatif Sesler
Nostaljik notaların Moda mekanı…
Nostaljik notaların Moda mekanı…
Kente Kadıköy'den Bak
TESAK'ta Mayıs Söyleşileri
TESAK'ta Mayıs Söyleşileri

Masalları hep büyükler anlatacak değil ya!

Beş çocuk masal kitabı çıkardı. "Görünen Dünya / Çocuklardan Çocuklara Masallar" kitabının tanıtımı Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılacak

Masalları hep büyükler anlatacak değil ya!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), çocuklar için çocuklarla birlikte yepyeni bir projeye imza attı. Çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yaşıtlarıyla yaratıcı bir süreci paylaştıkları bir dizi atölye çalışması sonunda, beş çocuk kendi masalını anlattı, anlatılan masallar kaleme alındı ve beş farklı çizer tarafından resimlendi.

Ve ortaya eşsiz bir kitap çıktı: Görünen Dünya / Çocuklardan Çocuklara Masallar. Arjen, Arya, Ceren, Gülendam ve Uras’ın birlikte oyunlar oynayarak yarattıkları masalları Sevinç Koçak kaleme aldı; Ceyhun Şen, Elif Yemenici, Gökçe İrten, İpek Okyar ve Sedat Girgin resimlerini çizdi.

Kitabın lansmanı 11 Mayıs Cuma 18.00’de, Yeldeğirmeni’ndeki Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılacak. Buluşmaya herkes davetli!

İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.