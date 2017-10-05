Manga tutkunları Caddebostan’a kamp kuracak!

ABD’de 47 yıldır yapılan kült çizgi roman fuarı ‘’Comic Con’’, Türkiye’ye taşınıyor. “COMİKON-Istanbul /Manga Fest” adını taşıyan bu ilk etkinlik, Ekim ayında Kadıköy’de yapılacak

Kadıköy merkezli Japon Sanat Merkezi, ilçede Japonya kültürüyle ilgili düzenledikleri etkinliklere bir yenisini ekliyor; “COMİKON-Istanbul /Manga Fest”

7-8 Ekim tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 2 günlük şenlik, Türkiye’de gerçekleşen ilk Comic Con (1970'ten beri San Diego'da düzenlenen bir çizgi roman fuarı) etkinliği olacak. COMİKON-Istanbul, Kyoto International Manga Museum, Japonya’nın en önemli dergilerinden Monthly COMIC-BEAM ve Fransız Kültür Merkezi işbirliği, Kadıköy Belediyesi desteğiyle organize edilen festivalde comic, manga ve çizgi roman başta olmak üzere anime, çizgi film, karakter tasarımı, CosPlay konularıyla ilgilenen tüm taraflar bir araya gelecek. Manga-anime üretimi, senaryo yazımı, çizgi roman yayıncılığı, karakter-mekan tasarımı gibi konferanslar, gün boyu kısa anime gösterimleri; ünlü çizerlerle söyleşiler, profesyonellere yönelik Cosplay ve Manga atölyeleri düzenlenecek, genç çizerleri teşvik etmek amacıyla çizer standları açılacak. Festival dahilinde ayrıca “Golden Tamago Genç Çizer Ödülleri”, “Anisong Grand Prix” yarışmaları yapılacak ve “CosPOWER – CosPlay Defilesi” düzenlenecek. Maskotu “Kitsune” (Tilki) olarak belirlenen festivalde, toplamda 40 kısa anime gösterimi, 16 söyleşi, 49 program ve 19 atölyenin yapılacak. Festival düzenleyicileri, ‘’Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük gençlik etkinliği olmaya aday COMİKON festivaline tüm gençleri bekliyoruz’’ çağrısını yapıyor.

Sergi, yarışma, anime, defile…

Uluslararası Manga Müzesi tarafından ‘’Modern Manga Tarihi’’ başlıklı bir sergi açılacak. Japonya’dan getirtilen sergilerin yanında sadece festivale özel hazırlanmış Süperkahramanlar, One Piece, Naruto ve CosPlay Devriâlem Kostüm gibi sergiler de olacak.

Comic/Manga/Çizgi Roman kariyeri hedefleyen genç çizerlere özel bir bölüm ayrılarak çalışmalarını sergilemeleri, birbirleriyle ve yayıncılarla paylaşabilmelerini sağlamak amacıyla Çizer/Dojinshi masaları hazırlanacak. Ayrıca, katılımcı çizerlere yönelik olarak “GOLDEN TAMAGO Genç Çizer Yarışması” yapılacak . Başkanlığını ünlü mangaka Kaneko Atsushi’nin yapacağı jüri tarafından ilk üçe girecek çizerlere “Tamago Ödülleri” verilecek.

Sesine güvenen anime meraklıları Anisong Grand Prix adlı yarışmaya katılabilecekler. Anime şarkıları söyleyerek eğlenmek ve yeteneğini sergilemek isteyenlere yönelik olarak düzenlenecek olan yarışmada, ilk üçe girenler, orijinal Japonya edisyonu anime soundtrack CD’lerinden oluşan ödülleri kazanacak.

CosPower Cosplay Defilesi, kostüm ve rol yapma kültürü ile ilgilenen kişilerin katılacağı bir sahne şovu olacak. Bu etkinlikte Star Wars Hayran grubu Force Academy de şov gerçekleştirecek.

Japonya’da yükselmekte olan girl-band’ler arasında elektronik müzik tınıları ile öne çıkan Electric Ribbon (e-ribon) grubu festival için Kadıköy’e gelecek. 6 kişiden oluşan ve son günlerde iyi bir çıkış yakalayan grup Japonya’da çok sayıda konser veriyor.

Festivalin onur konuğu ise alternatif tarzda eserler veren en ünlü Japon manga sanatçılarından Kaneko Atsushi olacak. Yerli ve yabancı toplamda 17 konuşmacı katılacak.

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