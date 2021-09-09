Mahalleye ‘Mahalla Festivali’ geldi

Uluslararası Mahalla Sanat Festivali 12 ülkeden 30 sanatçıyı Kadıköylülerle buluşturuyor.

Pandemi ve çevre felaketlerine karşı dayanışmayı, iletişimi, birlikteliği güçlendirmek için organize edilen Uluslararası Mahalla Sanat Festivali, bu yıl Kadıköy’de yapılıyor. Yeldeğirmeni’nde 8 Eylül’de başlayan festivalin açılışında sanatçılar Milenko Laziç ve Myriam Perrottet bir performans sergilediler. 12 ülkeden 30 sanatçıyı ağırlayacak olan festival kapsamında, 18 gün boyunca Yeldeğirmeni’nin farklı yerlerinde etkinlikler olacak. Kapanış ise 25 Eylül’de Kadıköy Meydan’daki Mobilistan etkinliği ile yapılacak. Küratör Tuba Kocakaya, halka açık bir sanat turu düzenleyecek.

MAHALLE METAFORU

“Mahalla” kelimesi Arapça kökenli mahalle ile aynı anlamı taşıyor. Festivalin küratörlerinden Sabine Küper Büsch hem festivalin amacını hem de neden Yeldeğirmeni’nde düzenlendiğini şöyle anlatıyor: “Bu kelimeyi bir metafor gibi kullanıyoruz. Mahalle diyoruz çünkü diyalog içinde bir platform sunuyoruz. İletişim kurmak, sıcaklık, dayanışma sağlamak, pandemiye ve sıkıntılara karşı bu dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir festivali yapıyoruz. Festivalin dördüncüsünü yapıyoruz bu sene. Yeldeğirmeni’nin de bir anlamı var çünkü burasının çok kültürlü bir tarihi var. Ayrıca hala eski mahalle havasını koruyan bir yer ve uzun senelerdir sanatçılara ev sahipliği yapıyor.”

Festivalin ortakları arasında Kadıköy Belediyesi, Almanya Başkonsolosluğu Avusturya Kültür Bakanlığı ve Malta Konsolosluğu bulunuyor. Festivalin genel vizyonu, göçmen, yoksul, karşı cins, hayvan, çevre ve bilinmeyen biçimindeki “öteki”yi dışlayan distopik bir gerçekliği sorgulamak.

DÖRDÜNCÜ FESTİVAL

Mahalla, İstanbul merkezli Diyalog Derneği (diyalog-der.eu) tarafından uluslararası ortaklarla birlikte başlatılan bir platform. İlk festival, İstanbul Sanat Bienali'nin 2017 programında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmişti. Üçüncüsü Aralık 2020’de çevrimiçi etkinliklerle yapıldı ve 250 bin kişiye ulaştı. Bu yıl, bu sayının 500 bini bulması bekleniyor.

http://mahalla.inenart.eu/murmuration/