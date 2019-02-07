Mahallemizin sergisi açıldı!

7 sanatçının biraraya gelerek Moda semti denince akla gelenleri tuvale döktüğü “Mahallemizin Sergisi” Galeri Pasaj’da açıldı

Sulu boya, yağlı boya gibi karma tekniklerin bir arada kullanıldığı ve 7 sanatçının resimlerinin yer aldığı “Mahallemizin Sergisi” 2 Şubat Cumartesi günü Galeri Pasaj’da yapılan kokteylle açıldı.

“KADIKÖY FARKLI BİR YER”

Moda denilince akla gelenlerin yer aldığı tuvallerde, Moda ve Kadıköy’de yer alan sokaklar, tarihi yapılar, opera binası, kiliseler gibi yerler yer alırken, Haydarpaşa ve Boğa Heykeli’nin de resimlerde işlendiği görüldü. Sergi 15 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide resimleri yer alan sanatçılardan Fatih Sarmanlı, serginin önemini şöyle anlattı: “Burası farklı bir yer. İnsanların bakışı, düşünceleri daha farklı. Daha entelektüel insanlar yaşıyor Kadıköy’de. Sergi açmak için de oldukça isabetli bir yer olduğunu düşünüyorum. Temalı bir sergi bu. Boğa’yı, antika yapıları, sokakları işledik. Temalı olması da serginin bütünlüğü açısından iyi oldu bence.”

Galerinin yöneticiliğini yapan Metin Hakyeri ise Galeri Pasaj olarak bir fikri, derdi, hedefi olan sergiler yaptıklarını belirtti ve ekledi: “Burası mahallemizin galerisi ve mahallemizin galerisi olduğu için de mahallemizin sergisini yapmak gerekli oldu. Böyle bir sergi ortaya çıktı. 3 Haziran’da Nazım Hikmet anısına düzenlediğimiz bir sergiyle açılışımızı yapmıştık. Haziran’dan bu yana faaliyetteyiz. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 İranlı kadının sergisi olacak burada. Resimler, Tebriz’den gelecek.”

“NAZIM VE FRİDA SERGİLERİ DE YAPMIŞTIK”

Sergide eseri bulunan ressam Selçuk Özel ise şunları söyledi: “Daha önce Nazım ve Frida sergileri de yapmıştık birlikte. Bu sergiyi de kafamızda 1 sene önce belirlemiştik. Kadıköy, kendine özgü yapıların olduğu, simgelerin olduğu bir alan. Biz de Kadıköylüyüz ve bizim de yaşam alanımız. Kadıköy’ü anlatan bir şey yapalım istedik. Hayatımızın yüzde 90’ı burada geçiyor.”