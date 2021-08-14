Mahallelerde çocuk tiyatrosuna devam

Kadıköy Belediyesi tarafından mahalle aralarına kurulan sahneler, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Hem çocuklar hem de veliler etkinlikten memnun. Oyunları okullarda yapmak isteyen belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izin vermemesi üzerine mahallelerde yapmaya karar vermişti.

“Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” etkinliğini başlatan Kadıköy Belediyesi, mahalle aralarına kurulan sahnelerle çocukları sevindirmeye devam ediyor. Fikirtepe Bahtlı Sokak’ta kurulan sahnede tiyatro ile buluşan çocuklar, birçok farklı oyunu izleme imkânı buldu. Hayalbaz Tiyatro oyununu izleyen veliler ve minik tiyatroseverler, yapılan etkinliğe tam not verdi.

Fikirtepe’deki oyun etkinliğine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Fikirtepe Mahallesi Muhtarı Halil Erdoğan da katıldı.

“OKULLARDA YAPMAMIZA İZİN VERMEDİLER”

Odabaşı oyun öncesi yaptığı konşumada, “Fikirtepe, Eğitim, Dumlupınar, Hasanpaşa mahallelerindeki çocuklara hizmet getirebilmek için emin olun çok farklı sorunlarla uğraşıyoruz. Ben aday olduğum zaman, Kadıköy’ün 21 mahallesi birbiri ile aynı olacak demiştim. Fikirtepe’de ne varsa Suadiye’de de o olacak. Ama ne yazık ki bu çocukların mutluluğunu çok gören bir zihniyet var. Biz bu etkinliği okul bahçelerinde yapmak istedik ve gerekli yerlere müracaat ettik. Ama bu çocukların mutluluğunu çok gördüler. Ne yaparsanız yapın biz tiyatroyu da, parkları da buralara getireceğiz. Umuyorum ki bu çocukların mutluluğunu duyuyorlardır. Önüme ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, hizmet vermeye devam edeceğim. Bina ve inşaat yapmayacağım, kimseyi zengin etmeyeceğim. Sadece bu çocukların mutluluğu için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim.” dedi.

“ÇOK MEMNUNUZ”

Çocukları ile beraber tiyatroyu izlemeye gelen Yunus Cansev, “Bizler bu mahallede oturuyoruz ve gerçekleştirilen bu tiyatro etkinliğinden çok memnunuz. Geçen gün de geldik. İlk büyük oğlum ile beraber gelmiştik, şimdi küçük oğlumu da getirdim. Çocuklara yönelik bu tarz etkinlikler yapıldığı için mutluyuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DEVAM ETMESİNİ İSTERİZ”

Pandemi döneminde çocukların çok sıkıldığını dile getiren Aslı Seçmez, “Bu tiyatro etkinliği gayet güzel oldu. Zaten çocuklar tiyatroyu çok seviyordu, fakat pandemi sebebiyle hep evde durmak zorunda kaldılar. Daha önce Özgürlük Parkı’na gidiyorduk, fakat artık tiyatro buralara da geldi. Bugün çocuklarım ile beraber ikinci gelişimiz. Bu etkinlik çocukların çok hoşuna gitti, bundan sonrası içinde devam etmesini isteriz” dedi.

“TİYATRO İZLEMEK HOŞUMA GİDİYOR”

Tiyatroyu izlemeye gelen 5.sınıf öğrencisi Yusuf Özyapar ise şunları söyledi: “Ailemle beraber Fikirtepe’de oturuyorum. Bazen ailemle, bazen arkadaşlarımla beraber tiyatroyu izlemeye geliyoruz. Tiyatro izlemek çok hoşuma gidiyor, böyle bir etkinlik yapıldığı için mutluyum.”