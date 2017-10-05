Macar müzisyenler Kadıköy’e geliyor

Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri kapsamında Macar sanatçılar Kadıköy’e konuk olacak

Marmara Üniversitesi ve Macar Kültür merkezi ile ortaklaşa düzenlenen “1. Uluslararası İstanbul Kodály Günleri” Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Etkinlikte, dünyanın önemli müzik öğretimi yaklaşımlarından biri olarak bilinen Kodaly Müzik Eğitimi konuşulacak.

I. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri’nde ağırlıklı olarak atölye çalışmaları, konserler yer alıyor. Etkinlik kapsamında; ağırlıklı olarak Macar besteci ve müzik eğitimcisi Z. Kodály’in çocuk müzik eğitimi için öngördüğü müzik eğitimi yaklaşımları farklı disiplinlerde çalışılacak. Dünya’da Kodaly Eğitimi konusunda tanınan beş uzman eğitmen, dört gün boyunca, beş farkı disiplinde eş zamanlı olarak atölye çalışması yürütecek. Çalışmaların son gününde düzenlenen panelde ülkemizde çocuk müzik eğitiminin dünü bugünü ve yarını tartışılarak Z. Kodály’in çocuk müzik eğitimi yaklaşımının ülkemiz müzik eğitimindeki yeri ve uygulamaları ele alınacak.

Eğitmen - Liszt Müzik Akademisi Kodaly Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. László Norbert Nemes, Colourstrings Eğitmen, Keman Sanatçısı Prof. Géza Szılvay, Eğitmen Katalın Körtvésı, Lucında Geoghegan etkinliğin konukları olacağı belirtildi.

Etkinliğin bir diğer önemi de 2017 yılının Z. Kodály’in doğumunun 135. ve ölümünün 50. yıldönümü olması. Türkiye’nin önemli ve heyecan uyandıran oda müziği gruplarından biri olan Nemeth Kuartet 11 Ekim 2017 Çarşamba günü “Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat” konser salonunda Macar ve Türk Müzik Kültürü’nün önemli örneklerinin yer aldığı konser verecek.