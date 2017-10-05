Macar müzisyenler Kadıköy’e geliyor

Marmara Üniversitesi ve Macar Kültür merkezi ile ortaklaşa düzenlenen “1. Uluslararası İstanbul Kodály Günleri” Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Etkinlikte, dünyanın önemli müzik öğretimi yaklaşımlarından biri olarak bilinen Kodaly Müzik Eğitimi konuşulacak.
I. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri’nde ağırlıklı olarak atölye çalışmaları, konserler yer alıyor. Etkinlik kapsamında; ağırlıklı olarak Macar besteci ve müzik eğitimcisi Z. Kodály’in çocuk müzik eğitimi için öngördüğü müzik eğitimi yaklaşımları farklı disiplinlerde çalışılacak. Dünya’da Kodaly Eğitimi konusunda tanınan beş uzman eğitmen, dört gün boyunca, beş farkı disiplinde eş zamanlı olarak atölye çalışması yürütecek. Çalışmaların son gününde düzenlenen panelde ülkemizde çocuk müzik eğitiminin dünü bugünü ve yarını tartışılarak Z. Kodály’in çocuk müzik eğitimi yaklaşımının ülkemiz müzik eğitimindeki yeri ve uygulamaları ele alınacak.
Eğitmen - Liszt Müzik Akademisi Kodaly Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. László Norbert Nemes, Colourstrings Eğitmen, Keman Sanatçısı Prof. Géza Szılvay, Eğitmen Katalın Körtvésı, Lucında Geoghegan etkinliğin konukları olacağı belirtildi.