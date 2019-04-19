Haftalık Bağımsız Gazete 19 Nisan 2019
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Luna’da “Çocuklarımız” sergisi

Luna Sanat Galerisi, Yeldeğirmeni'ndeki yeni mekânında “Çocuklarımız” adlı bir sergi açıyor

Luna’da “Çocuklarımız” sergisi
GazeteKadıköy

Bu yılın Ocak ayı itibariyle sanat hayatına başlayan Luna Sanat Galerisi, kendi bünyesinde organize ettiği “Çocuklarımız” başlıklı karma resim sergisine, 20 - 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Rasimpaşa’daki yeni mekânında ev sahipliği yapıyor. 20 Nisan Cumartesi saat 15.00’de yapılacak açılış kokteylinin ardından sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

Yerli ve yabancı birçok sanatçıların katılım sağlayacağı etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı sergi sonunda Türkiye Sokak Çocukları Vakfı’na bağışlanacak.

Luna Sanat Galerisi, bir sergi ve atölye mekânı olarak tasarlandı. Sergilerin yanı sıra atölye faaliyetlerine, workshoplara, panellere, tanıtımlara ve söyleşilere de yer vermeyi amaçlıyor.

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