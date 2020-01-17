Livaneli ödül töreni

Seyhan Livaneli anısına düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı

Geçen sene başında yaşamını yitiren yazar, bürokrat Seyhan Livaneli anısına düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin kardeşi olan Livaneli adını taşıyan “Birinci Seyhan Livaneli Öykü Ödülü Yarışması”nın Seçici Kurulu Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Zafer Köse, Barış İnce ve Mevsim Yenice’den oluşuyor. Yarışmada, kurul oy çokluğuyla karar verecek. Yalnızca birincilik ödülü verilecek yarışmada, kazanan dosya yayınlanarak kitaplaştırılacak. Ödül töreni, Seyhan Livaneli’nin doğum günü olan 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Törene Zülfü Livaneli de katılacak.