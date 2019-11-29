“La Diva Turca” Süreyya’da

20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından Leyla Gencer’in hayatını ve sanatını konu alan ilk belgesel olma özelliğini taşıyan Leyla Gencer: La Diva Turca, 1 Aralık Pazar günü saat 18.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda İstanbulluların huzuruna çıkıyor

Yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ve yönetmenliğini Selçuk Metin’in üstlendiği belgeselin metni ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen yapımın çekimleri 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da yapıldı.

Filmin gösteriminden önce Leyla Gencer’in anısına bir mini konser de müzikseverleri bekliyor. Konserde üç soprano; Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek’in sesine piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek. Belgesel gösteriminden sonra ise Zeynep Oral ve Selçuk Metin soruları yanıtlayacak.

İKSV, Leyla Gencer’i, vefatının onuncu yılında 9. Leyla Gencer Şan Yarışması ve Primadonna ve Yalnızlık başlıklı sergiyle anmıştı. Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselinin ilk gösterimi de yine bu kapsamda gerçekleşmişti.