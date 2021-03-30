OKUYAY Platformu, 57. Kütüphane haftasında çağrı yaptı

OKUYAY Platformu, 57. Kütüphane haftasında okuma kültürünün yaygınlaşması ve okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli unsurlardan biri olan kütüphanelere dikkat çekmek, kütüphanelerin çoğaltılması ve etkin kullanılması için çağrı yaptı.

Kütüphanelerin raflarında yer alan sayısız kitap ve dergi, gazete gibi yayınların medya okuryazarlığı, görsel okur-yazarlık ve eleştirel okuma-yazma becerilerinin gelişimini desteklediğine dikkat çekilen açıklamada en yakındaki kütüphaneye gitmek için yedi neden şöyle sıralandı:

1. Kişisel gelişiminize hız kazandırmak

2. Sessiz bir yerde olmak

3. Eşsiz keşifler yapmak

4. Birçok etkinliğe katılarak yeni şeyler öğrenmek ve deneyimlemek

5. Benzer beğenileri olan kişilerle bağ kurmak

6. Yüzlerce yayına ücretsiz ulaşmak

7. Kitapları ödünç almak

KADIKÖY’DE ÜÇ KÜTÜPHANE

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerden üçü pandemi koşullarında hizmet vermeye devam ediyor.

Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında açık olan kütüphanelerden yararlanmak için online randevu almak gerekiyor. https://kutuphanerandevu.kadikoy.bel.tr/ adresinden online randevu ile gidilebilen kütüphanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi

Adres: Bağdat Caddesi Ömerpaşa Sokak Muhtar Özkaya Sitesi No: 4/B Caddebostan/Kadıköy

Telefon: 0216 386 98 51

Kemal Tahir Halk Kütüphanesi

Adres: Rasimpaşa Cad. Taş Köprü Sok. No:8/A Söğütlüçeşme Kadıköy

Telefon: (216) 348 23 93

Tarih Edebiyat Ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)

Adres: Caferağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, No:2/1

Telefon: (0216) 337 86 54/55