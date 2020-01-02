Kültür Yayınları’ndan iki yeni kitap

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan iki yeni kitap raflarda yerini aldı

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları iki yeni kitapla yeni yıla merhaba diyor. “Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması – 2018” ve “Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı’na Bakmak” kitap raflarında yerlerini aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana düzenlediği Ulusal Oyun Yazma yarışmasında dereceye giren oyunlar her yıl Kültür Yayınları tarafından basılıyor. Bu yıl üçüncüsü yapılan yarışmada 2018 yılında derece alan eserlerin yer aldığı kitap da yayınlandı. Seçici Kurul’da Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Bilgesu Erenus, Yücel Erten, Beliz Güçbilmez, Dikmen Gürün, Nesrin Kazankaya’nın yer aldığı yarışmada

Mehmet Selçuk Bilge – İnsan Hüznü, eseriyle birinci , Aslı Ayhan – Huzur Apartmanı oyunuyla ikinci

Nedim Saban – Babaannemin İlk Twit’i ve Cihan Çakan – Benim Annem Cumartesi oyunuyla üçüncü olmuştu.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan bir diğer kitap Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı’na Bakmak”

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde, Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılı sebebiyle Prof Dr. Bilsay Kuluç, Prof Dr. Haluk Oral, Prof Dr. Meut Uyar, Ptof Dr. İlber Ortaylı Prof Dr. Kortut Boratav ve Prof Dr. Cüneyt Akalın’ın verdiği sempozyum, panel ve konferanslardan derlendi.

Birinci Dünya Savaşı’nın genel özelliklerine, Türkiye topraklarındaki yaşamsal cephelerine, “dünyayı sarsan” sonuçlarına ve Rus Devrimi’ni irdeleyen konferanslardan derlenen

kitap, savaşın insanlık tarihindeki yerini ve derin etkilerini bütünüyle yansıtmak amacıyla değil, okuyucuya bu savaştan ilginç bazı kesitleri sunarak yüzüncü yıl dönümünde dünyayı kasıp kavuran ve nihayetinde dönüştüren bir savaşı hatırlatmak gayesiyle hazırlandı.

Her iki kitabı kitapçılarda ve idefix.com, kitapyurdu.com, eganba.com, babil.com gibi internet sitelerinde bulmak mümkün.