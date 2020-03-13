Kültür sanat etkinliklerine korona molası!

Kadıköy Belediyesi’nin tüm etkinlikleri korona virüsü salgınına karşı mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı tüm kültür kurumlarındaki tiyatro, sergi, söyleşi, konferans gibi etkinlikler yapılmayacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Şehir Tiyatroları’ndaki oyunların, İSMEK’te eğitimlerin, müze ziyaretlerinin ay sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.
Etkisini arttıran ve Türkiye’de de ilk vakaya rastlanan korona virüs için alınan önlemler genişliyor. İBB de virüse karşı harekete geçti. Toplu ulaşım araçları ve İBB binalarındaki dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın ortak hareket etme becerisini ortaya koyma konusunda büyük bir sınav veriyoruz, vereceğiz. Bu sınavın başarılı geçmesini diliyorum. İstanbul’da aldığımız kararlar ve ortaya koyduğumuz tedbirlerle, toplumumuzun bu süreçten en minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mücadeleyi, bütün arkadaşlarımla göstereceğimizi İstanbul halkımıza duyurmuş olalım” dedi. İmamoğlu, Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği oyunların, İSMEK’teki eğitimlerin ve müze ziyaretlerinin mart sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.
14 Mart 2020 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Orchestra'Sion Gala Gecesi de iptal edildi.
Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen İBB’ye bağlı mekânlar şunlar:
İSMEK
Cemal Reşit REY Konser Salonu
İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri
İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Tekfur Sarayı Müzesi
Panorama 1453 Müzesi
Miniatürk
Türk Dünyası Kültür Mahallesi
Atatürk Müzesi
Aşiyan Müzesi
Karikatür ve Mizah Merkezi
İtfaiye Müzesi