Kültür sanat etkinliklerine korona molası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi korona virüsü nedeniyle ay sonuna kadar tüm etkinliklerini iptal etti

Kadıköy Belediyesi’nin tüm etkinlikleri korona virüsü salgınına karşı mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı tüm kültür kurumlarındaki tiyatro, sergi, söyleşi, konferans gibi etkinlikler yapılmayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Şehir Tiyatroları’ndaki oyunların, İSMEK’te eğitimlerin, müze ziyaretlerinin ay sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.

Etkisini arttıran ve Türkiye’de de ilk vakaya rastlanan korona virüs için alınan önlemler genişliyor. İBB de virüse karşı harekete geçti. Toplu ulaşım araçları ve İBB binalarındaki dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın ortak hareket etme becerisini ortaya koyma konusunda büyük bir sınav veriyoruz, vereceğiz. Bu sınavın başarılı geçmesini diliyorum. İstanbul’da aldığımız kararlar ve ortaya koyduğumuz tedbirlerle, toplumumuzun bu süreçten en minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mücadeleyi, bütün arkadaşlarımla göstereceğimizi İstanbul halkımıza duyurmuş olalım” dedi. İmamoğlu, Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği oyunların, İSMEK’teki eğitimlerin ve müze ziyaretlerinin mart sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.

14 Mart 2020 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Orchestra'Sion Gala Gecesi de iptal edildi.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen İBB’ye bağlı mekânlar şunlar:

İSMEK

Cemal Reşit REY Konser Salonu

İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi

Yerebatan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Tekfur Sarayı Müzesi

Panorama 1453 Müzesi

Miniatürk

Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Atatürk Müzesi

Aşiyan Müzesi

Karikatür ve Mizah Merkezi

İtfaiye Müzesi