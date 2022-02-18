Kültür Merkezlerinde bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki etkinliklerden sizler için seçtiklerimiz...

SERGİ

Dünya Değişirken

Dostlar Fotoğraf Kolektifi’nin “Dünya Değişirken” sergisi, insanlığın doğayla savaşında galip geldiğini sanırken aynı zamanda mağlup olduğu fikriyle ortaya eserler koyuyor. Sanatçılar, bir tavır almaya ve yaşanan süreçle yüzleşmeye davet eden bir anlayışıyla üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Sergi, 18 Şubat 27 Şubat arası Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

Dünler Yarınlar

Ecem Küçükköse, Elif Kalecier, Suna Küçükköse ve Şule Gürbüz Yurdagül’den oluşan dört arkadaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Plastik Sanatlar Atölyesi'nde dört yıl eğitim aldıktan sonra ortaya çıkardıkları eserleri bu sergide izleyiciyle buluşturuyor. “Dünden Yarınlar” sergisi 24 Şubat - 2 Mart arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.

TİYATRO

Toz

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. “Toz” 18 ve 19 Şubat günleri saat 19.00’da Alan Kadıköy’de.

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Oyunlarında her zaman yaşanmış olayları anlatan “tiyatro karikatürcüsü” Dario Fo, yine yaşanan bir olayı oyunlaştırırken; dramatik sorgu sahnelerinden, kara bir komedi yaratıyor. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu bu klasik oyun 18 Şubat Cuma 20.30’da CKM’de.

Cimri

17'nci yüzyılda yaşamış komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız. Semaver Kumpanya’nın bu uzun soluklu oyunu 20 Şubat Pazar saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Yaralarım Aşktandır

Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini tiyatro sahnesine taşıyor. Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda Nazan Kesal, tek kişilik bir performans ortaya koyuyor. Oyun 21 Şubat Pazartesi 20.30’da CKM’de.

Düğün Şarkıcısı

2000'li yılların başında katıldığı BBG yarışmasında popüler olan ve sonrasında hızla popülerliğini kaybeden bir caz şarkıcısı olan Şahnaz'ın, düğün şarkıcısı olma hikâyesi... Toy İstanbul’un sahneye koyduğu bu oyun da Nergis öztürk’ün tek kişilik performansıyla izleyiciyle buluşuyor. 23 Şubat Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de.

KONSER

Winterreise

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sanat yönetmenliğini Suat Arıkan’ın yaptığı eseri “Winterreise “, bir dizi şarkıdan oluşuyor ve bu şarkılar âşık bir şairin sesinden kendine özgü bir anlatım ve dramatik bir akış sunuyor. Berk Dalkılıç (Tenor), Gizem Alkan (Piyanist) ve Onur Ertaman (Kondüvit)’ın sahnede olacağı konser 19 Şubat Cumartesi 16.00’da Süreyya Operası’nda.

Kanun ve Piyano İçin Yeni Müzik

Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21'inci yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleri ile karşınızda. Esra Berkman (kanun) & Lilian Tonella Tüzün (piyano)’nun konseri 19 Şubat Cumartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Flüt ve Arpla Müzikte Büyülü Bir Yolculuk

Bülent Evcil ile çocukluk arkadaşı ve yıllarca birlikte çalıştığı Türkiye'nin en başarılı arp sanatçılarından Çağatay Akyol aynı sahnede çok zengin bir repertuvarla bir araya geliyorlar. 21 Şubat Pazartesi saat 20.00’de Süreyya Operası Salonundaki buluşmasını kaçırmayın.

Late Night Opera & Musicals

Mozart, Haendel, Donizetti, Rossini, G. Bizet, Puccini, Gerswin, Webber gibi bestecilerin opera aryalarıyla müzikallerden seçmelerini Cumhur Görgün, Ayşenur Ayyıldız ve Fügen Yiğitligil seslendirecek. Konser 25 Şubat Cuma 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

GÖSTERİ

Babamın Şarkıları

Klasik Türk musikisinde devrim yapmış bir üstat Münir Nurettin Selçuk ve bu kaynaktan hafif müzik, reklam ve film müzikleri, tiyatro müziği, oda müziği, müzikal, opera ve bale müziği; Batı müziği ile Türk musikisinin doğal ruhlarını bozmadan oluşturmuş bir üstat Timur Selçuk. Ve tüm bu manevi sanatsal birikime sahip çıkan üçüncü kuşak Mercan Selçuk Dans Topluluğu...

“Babamın Şarkıları” klasik olmuş Timur Selçuk şarkılarının klasik bale ve Modern Dans sanatının hemhal olmuş hali ile anlatılmasıdır. Bu keyifli gösteri, 19 Şubat Cumartesi 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.