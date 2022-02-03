Kültür merkezlerinde bu hafta

Kadıköy Belediyesi'nin kültür merkezlerinin 4-11 Şubat haftası programından sizin için seçtiklerimiz....

KONSER

Renan Bilek ve Aranjmanlar

Renan Bilek ve Aranjmanlar, üzerine Türkçe söz yazılmış sevilen eski yabancı şarkılarla yapılan bir buluşma. Yer yer İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca orijinalleri ve öyküleriyle beraber çıkılan nostaljik bir yolculuk. Oyuncu Renan Bilek, bu sefer gitarıyla sahnede… Konser 5 Şubat Cumartesi 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Kahve Konserleri: Kahve Kantatı

Kahve Konserleri yeni yıl ile birlikte pazar sabahları saat 11.00’de Süreyya Operası’nda yapılıyor. Süreyya Operası Kahve Konserleri'ne, kahve kültürünün ülkemizdeki en eski temsilcisi olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 150. yıl kutlamaları kapsamında sanata katkıda bulunmak amacıyla destek veriyor.

Her ay bir orkestra konseri haricinde oda müziği konserleri ile de devam edecek olan seride 6 Şubat’ta Ahmet Hamdi Zafer (şef), Laçin Modiri (tenor), Eda Umay Akan (soprano), Cumhur Görgün (bas-bariton)’dan oluşan Balkan Barok Orkestrası konser verecek.

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Bach... Franck... Piazzolla...

Yurt içi konserlerinin yanı sıra yurt dışında Avrupa ve Amerika’da birçok konser gerçekleştiren, Isabelle van Keulen, David Grimal, Oliver Triendl, Calidore Kuartet, Nina Tichman, Borusan Kuartet, Alexander Hülsoff, Niklas Liepe, Ariadne Daskalakis gibi birçok önemli sanatçı ile beraber sahne alan çellist Nil Kocamangil ve olağanüstü bir yetenek ve sıradışı piyanist Tutu Aydınoğlu, Yeldeğirmeni Sanat konserlerinde, J.S.Bach'ın ilk barok sonatının ardından, Romantik dönemden C. Franck ve 20'nci yüzyıldan A. Piazzolla seslendirecekler. Konser 9 Şubat Çarşamba 20.30’da.

TİYATRO

Ran

Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı tek kişilik performansı “Ran”, 5 Mayıs 2017’de Londra Millfield Tiyatrosunda Dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Entropi Sahne’nin sahneye koyduğu oyun, 6 Şubat Pazar 19.00’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit

Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu “Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit”, Latife Tekin’in bir romanından sahneye uyarlandı ve 2018’de ödülleri topladı. Erden’in oyunculuğuyla çok ses getirdiği Tiyatro Hemhal’in oyunu 7 Şubat Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de.

Uyandığımda Sesim Yoktu

Bu oyun 2013 yılında Anne Sexton, Sharon Olds, Amy Gerstler ve Sylvia Plath’tin yazılarından ilham alınarak kadınların birbirleriyle nasıl bağdaştığını ele alan bir çalışma ortaya koymak için yazılmaya başlandı. Uyandığımda Sesim Yoktu, kişisel bir yolculuğun belgesi. 60 dakikalık bir tiyatro oyunu, gün yüzüne çıkarmaya korktuğumuz ve aslında bizi özgür kılan çıplak, kırılgan ve saf gerçeklerden oluşuyor. Oyun, 8 Şubat Salı 20.30’da Alan Kadıköy’de.

GÖSTERİ

BKM Mutfak Açık Mikrofon

“Düne kadar bir yeteneklerinin farkında olmadan kendi hallerinde işleriyle uğraşıyorlardı. O gün geniş kitlelere kahkaha attırma yeteneğine sahip olduğunu fark ettiler. Bir, iki, üç derken 11'e 11 maç yapacak kadar çoğaldılar ve o amatör komedyenler, stand up gösteriyle komedi anlayışına yeni bir soluk kazandırdı. Bir izleyin. Belki içinizdeki komedyeni çıkarmanıza vesile olur.”

BKM Mutfak komedyenleri stand up gösterileri ile Barış Manço Kültür Merkezi’nde sizlerle buluşuyor. 4 Şubat Cuma akşamı 20.30’da.

SERGİ

Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi

Kadıköy Sanatçılar Derneği, bünyesinde ve kendi çizgisinde çalışmalarını sürdüren, profesyonel ve amatör sanatçıların çalışmalarından oluşan sergiyi 10 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıyor. Sergi 16 Şubat’a kadar görülebilir.

Yeni Yıl Resim Sergisi

Yüksel Aydın eserlerini tasarımla değil, “tamamen o anın ruhunda yol açtığı, doğuş ve sezgilerin frekansı” ile oluşturmaktadır. Sanatçı resimlerinin kaynağını evrenin hologramik kayıtları olarak görmekte ve 21.yüzyılın enerjisi ile oluştuklarını vurgulamaktadır. Aydın’ın “Yeni Yıl” resim sergisi 12 Şubat -3 Mart arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde.