Kukla Festivali başladı

Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da biraraya getiren Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 3 Kasım’a kadar sürecek

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından organize edilen festival, Unesco Kültürel Mirası Taşıyıcısı, Uluslararası Kukla ve Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek, Genel Sanat Yönetmenliğinde 24 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.

7 ÜLKEDEN 9 GRUP

Festival kapsamında İspanya’dan Angeles de Trapo Puppet Theatre Company, “EROR 404” adlı oyunuyla izleyiciyle buluşuyor. Oyun kapsamında çağımızın en büyük problemlerinden ekran bağımlılığına dikkat çekiliyor.

Meksik’adan Banyan adlı grup ise festivale “Nos Volvimos Bufalos” ve “Kathputli” isimli oyunlarıyla katılacak. İtalya’dan festivale dahil olan Kronikocab adlı grup “Under the Strings” isimli performansları ile, Saraybosna Lutfest Özel Ödülü sahibi ipli kukla sanatçısı Nadia Imperio ellerinde, küçük hikayeleri dans ve müzikle harmanlayarak izleyiciyi şiirsel bir yolculuğa çıkaracak.

Avrupa kuklasının anavatanı Çekya’dan ülkemize yolculuğa çıkacak olan Pavel Vangeli, “Hareketli Kuklalar” adlı ipli kukla performansıyla festivalde yer alıyor.

Rusya’dan “Inna Alekseyenko” nun tek kişilik tiyatrosu ise, izleyicinin yolunu geleneksel petruşka komedisinin unsurları ile, “Petruşka ve Diğerleri” adlı oyun vasıtasıyla kesiştirirken, Karagöz ise bu kez, Kuzey Kıbrıslı genç Karagöz Sanatçısı İzel Seylani’nin elinde hayat bulacak.

Tiyatro Gülgeç’in bir çocuk masalı olan “Turunç’un Bahçesi” ve “Naif Bey Kumpanyası” da emekli ve aksi kuklası “Naif Bey” ile tekrar izleyiciyle buluşuyor.

Ve tabi ki festivalin vazgeçilmezlerinden “Cengiz Özek” e ait klasikleşmiş “Büyülü Ağaç” ve “Çöp Canavarı” oyunları da, halen izleme şansına erişmemiş ya da tekrardan buluşmak isteyen sevenleriyle festival dahilinde buluşma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca Kukla Festivali bu yıl, 29 Ekim 19.30’daki “Çöp Canavarı” adlı gösterisini, bir sure önce tiyatrosu yanan “Su Gösteri Sanatları” sahnesine destek amaçlı olarak sahneleyecek.

DÜNYA KUKLALARI SERGİSİ

Festivalin Anadolu yakasındaki durağı Ataşehir’de bulundan Metropol AVM olacak. Festival kapsamında Kukla Müzesi koleksiyonuna ait “Dünya Kuklaları Sergisi” festival süresince ve devamındaki altı aylık süre boyunca burada misafirlerinin ziyaretine açık olacak. İzleyiciler; Çin, Kamboçya, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Almanya, İtalya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, farklı tekniklerle meydana getirilmiş kuklaları görebilecek.

FESTİVAL KENTİN İKİ YAKASINDA

Festivalde yer alan dünyaca ünlü gruplar; Akbank Sanat, İtalyan Kültür Merkezi, Grand Pera, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Torium AVM, Mall of Istanbul, Metropol AVM ve Türk İslam Eserleri Müzesi sahnelerinde ve İstanbul’un birçok farklı semtinde seyirciyle buluşacak.

Festival biletleri biletinial.com üzerinden alınabiliyor. Akbank Sanat’ta gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise biletix.com’dan satışa sunuluyor. Ayrıca oyun başlamadan bir saat önce salon girişlerinden bilet temin edilebilir.