Haftalık Bağımsız Gazete 14 Temmuz 2017
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Küba, dans ve terapi

Küba, dans ve terapi
Gökçe UYGUN

Küba'lı Sanatçı Damarys Canes, Kadıköy’de dans eğitimi verecek. Dans terapisi etkinliği her Salı saat 16.00’da Yoğurtçu Parkı karşısındaki Tasarım Parkı’nda yapılacak.

Canes, ‘’Latin müzikleri ve Afrika ritmleri eşliğinde; doğadan ilham alan hareketlerle mutluluk veren dans hareketleriyle duruş bozukluklarımızı gideriyor, dinçleşiyor ve stres atıyoruz. Danstan aldığımız güzel enerjiyi arkadaşlarımızla paylaşıyor, nefes egzersizleriyle sakinleşiyor; çevremizle daha iyi ilişkiler kuruyoruz. Yeni insanlarla tanışırken dans terapisinde öğrendiğimiz metodlarla kendimize daha çok güveniyoruz. Doğada bulunan ateş, hava, su, toprak, metal elementlerinden aldığımız gücü hareketlerimize yansıtıyor; sadece bedenimizle değil ruhumuzu da katarak, ruhumuzla dans ediyoruz’’ diyor. 

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